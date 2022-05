Il reboot moderno di Bayside School (Saved by the Bell) creato da Peacock e basato sulla sitcom di successo degli anni ’90, non tornerà per una terza stagione come riportato da Deadline. Il servizio di streaming NBCUniversal ha infatti cancellato la commedia dopo sole due stagioni nonostante la serie abbia vinto solo un mese fa il premio come serie comica eccezionale ai GLAAD Media Awards per avere affrontato questioni di genere, razza e classe insieme alle sue battute.

A proposito del reboot di Bayside School (Saved by the Bell)

La prima stagione del reboot di Saved by the Bell, composta da 10 episodi, ha debuttato il 25 novembre 2020. La seconda stagione, sempre composta da 10 episodi, ha invece fatto il suo esordio un anno dopo, il 24 novembre 2021.

Il reboot è ancora ambientato nella fittizia Bayside High School, ma presenta un cast più grande e diversificato dell’originale. Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar) è ora il governatore della California e ha preso la decisione profondamente impopolare di chiudere le scuole sotto finanziate. Gli studenti dei campus colpiti vengono poi mandati in scuole più ricche, tra cui Bayside. I protagonisti sono Haskiri Velazquez, Mitchell Hoog, Josie Totah, Alycia Pascual-Peña, Belmont Cameli, Dexter Darden, John Michael Higgins e i membri del cast originale Elizabeth Berkley Lauren e Mario Lopez.

In precedenza Peacock aveva dichiarato:

“Siamo così orgogliosi di essere stati la casa della prossima iterazione di Saved by the Bell sia per i nuovi fan che per i fan OG. Saved by the Bell è stato un pilastro culturale per più di 30 anni e la nuova serie, guidata dall’entusiasmo da superfan di Tracey Wigfield e dall’umorismo spiritoso che la caratterizza, continua senza soluzione di continuità l’eredità dello show, il tutto mentre permette a più pubblico di sentirsi visto. Siamo grati a Tracey, Franco Bario, ai nostri partner di UTV, all’amato cast e ai fan che hanno continuato a sostenere uno degli spettacoli più iconici di tutti i tempi”.

Non si sanno le ragioni dietro questa cancellazione ed è di certo un peccato che la serie sia stata interrotta all’improvviso.