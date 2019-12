Cats potrebbe essere il flop cinematografico più grande degli ultimi anni

Cats potrebbe ben presto diventare uno dei più grandi flop cinematografici del 2019 e addirittura degli ultimi anni. A riferirlo sono gli analisti di Deadline che hanno analizzato la pessima campagna marketing realizzata per il film e la deludente attenzione posta verso gli effetti digitali che, oltre a compromettere la resa visiva della pellicola, hanno portato la produzione a correre ai ripari nonostante il film fosse già nelle sale cinematografiche.

Secondo gli analisti, la pellicola diretta da Tom Hooper e prodotta in collaborazione con Universal, Amblin e Working Title dovrebbe perdere circa 71 milioni di dollari al termine della sua permanenza nelle sale, nonostante sia stata prolungata dato che il film è stato ritirato dai cinema in seguito alle critiche inerenti al comparto tecnico e alla diffusione di una versione migliorata disponibile in download. Questa perdita stimata, però, si avrebbe solo nel caso in cui il film dovesse incassare almeno 100 milioni di dollari al box-office internazionale. Probabilmente questa cifra non verrà raggiunta e pertanto le perdite potrebbero superare i 100 milioni di dollari, cifra che alcuni produttori concorrenti avevano ipotizzato già da tempo.

Gli analisti sono giunti a questa somma di denaro dopo aver analizzato l’andamento al botteghino in relazione ai costi di produzione. Cats, infatti, ha avuto un budget di produzione di circa 90 milioni di dollari a cui vanno sommate le spese per il marketing e la promozione internazionale di circa 115 milioni di dollari e i futuri costi di distribuzione del film in home video che porterebbero il progetto ad un costo complessivo di 226 milioni di dollari. Nonostante la possibile perdita economica e le disastrose recensioni, il regista del film Tom Hooper, nel corso di un’intervista per il The Atlantic, ha rivelato:

“Penso sinceramente si tratti di un grande film da vedere al cinema perché verrete trasportati in questo mondo iper-reale. La decisione di entrare in sala, spegnere il cellulare e impegnarsi nella visione, è il modo migliore per vederlo”.

Nel frattempo Universal ha ritirato la pellicola dalla campagna promozionale per gli Oscar e anche da tutte le piattaforme di streaming online riservate esclusivamente ai membri dell’Academy. Ciò significa che l’Academy non potrà né visionare né votare Cats, ma allo stesso tempo la Universal risparmia sulle spese promozionali che durante gli Oscar raggiungo cifre più alte della norma.