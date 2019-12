Cats è ancora al cinema e si parla già di modificarlo

Sono in arrivo delle modifiche al film di Cats. D’altronde è inutile negarlo: il debutto statunitense è stato disastroso. Con un budget stimato tra i 95 e i 100 milioni di dollari, al lancio ha raccolto poco più di $6.5 milioni di incassi domestici. Il flop valica la statistica economica e colpisce anche la critica, con la pellicola che viene affossata da giornalisti e influencer. Ecco quindi la casa cinematografica correre ai ripari nel tentativo di “salvare il salvabile” ed evitare un danno economico storico.

In risposta a un tale nefasto feedback, parrebbe che Universal sia pronta ad applicare una strategia senza precedenti, quella di alterare la compromessa pellicola mentre si trova ancora nelle sale. A rivelarlo sarebbe un memo inviato a migliaia di cinema e intercettato da The Hollywood Reporter, il quale avviserebbe dell’arrivo di una nuova versione del lungometraggio, un secondo taglio potenziato da “effetti visivi migliorati”. La nota avvisa anche che le modifiche non altereranno la durata di proiezione e che il download del nuovo file dovrebbe essere disponibile entro domenica. Gli studios non hanno fatto dichiarazioni ufficiali in merito e si sono rifiutati di rispondere alle domande della testata americana.

Lo stesso regista, Tom Hooper, aveva ammesso in passato di non essere soddisfatto del poco tempo dedicato alla CGI e di aver potuto visionare la final cut del film solamente poche ore prima dell’anteprima stampa. Al di là delle dubbie scelte di design, insomma, i gatti di Cats sono afflitti da una postproduzione frettolosa, da un pressapochismo dovuto al desiderio di uscire in concomitanza con le festività natalizie.

Una strategia dubbia, ma che nella sua goffaggine ci ha regalato un precedente inaspettato e parzialmente inquietante. Possibile che, come succede già per alcuni videogame e anime, anche i film siano destinati a uscire incompleti per poi essere raffinati a distanza di tempo?