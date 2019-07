C’era una volta… a Hollywood: ecco i nuovi poster!

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie sono i protagonisti dei nuovi poster ufficiali di C’era una volta… a Hollywood. È stata la Sony Pictures a diffondere, nelle ore scorse le immagini dedicate al film diretto da Quentin Tarantino, che uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 26 luglio. Mentre, per vedere la pellicola in Italia bisognerà aspettare fino al 19 settembre prossimo.

Dunque le tre star del cinema, protagoniste anche dei nuovi poster, faranno parte del cast della nuova pellicola cinematografica ambientata nella Hollywood del 1969. Dunque vedremo Leonardo DiCaprio interpretare Rick Dalton, un attore che sogna di fare il suo debutto nel cinema. Brad Pitt interpreterà invece Cliff Booth, mentre Margot Robbie interpreterà Sharon Tate.

In oltre, del cast del film faranno parte anche Al Pacino, che interpreterà l’agente di Rick Dalton, Damian Lewis, Dakota Fanning, Nicholas Hammond, Emile Hirsch, Luke Perry, Clifton Collins Jr. e Keith Jefferson. Ci saranno anche Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Tim Roth, Kurt Russell e Michael Madsen.

Le riprese del film C’era una volta… a Hollywood verranno girate in California e come produttori, oltre a Quentin Tarantino, ci saranno anche David Heyman e Shannon McIntosh, mentre il ruolo di produttrice esecutiva è stato affidato a Georgia Kacandes. Di seguito la sinossi ufficiale della pellicola cinematografica:

“C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all’ ultimo periodo dell’età d’oro di Hollywood”.