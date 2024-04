Google Maps sempre più completo ma la nuova funzione non è per tutti

Google ha annunciato nuove funzionalità per Google Maps che semplificano la vita per chi guida un’auto elettrica: la popolare app di navigazione, infatti, mostrerà anche i punti di ricarica e offrirà funzioni specifiche per pianificare i viaggi includendo la sosta per caricare.

La novità sarà probabilmente gradita perché evita di dover lasciare Google Maps per passare ad altre app, o di inserire manualmente la destinazione per il punto di ricarica che si vuole raggiungere - quando non corrisponde a un POI esistente.

Non è probabilmente una di quelle cose che ti cambiano la vita ma senz’altro è una novità che rende Google Maps più completo e funzionale, in questo caso per quelle persone che hanno già completato il passaggio dal motore termico a quello elettrico.

Una delle nuove funzionalità di Google Maps include la visualizzazione delle stazioni di ricarica vicine direttamente sulla mappa dell'auto, con informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle prese e sulla velocità di ricarica.

Le stazioni di ricarica, poi, si potranno recensire come praticamente qualunque altra cosa su Google Maps. In questo modo si avranno anche informazioni aggiuntive per scegliere dove fermarsi a caricare, cercando magari di capire se è abituale un lungo tempo di attesa, o se nei dintorni i servizi sono di qualità oppure no.

Questo aggiornamento sarà disponibile a livello globale nelle prossime settimane, inizialmente per i veicoli con Google integrato, come quelli prodotti da Volvo, Polestar e GMC.

L’integrazione di Google sull’auto permette di fare qualcosa in più: per esempio, Google Maps può monitorare il livello di carica della batteria e proporre le soste in modo automatico, così a ottimizzare i tempi.

Più avanti dovrebbe diventare accessibile anche su smartphone, ma non ci sono informazioni ufficiali su questo.