Per tutti gli appassionati collezionisti, Prime 1 Studio ha presentato sul mercato una nuova statua in edizione limitata dedicata a un manga che sta ottenendo un enorme successo tra gli appassionati di genere: Chainsaw Man. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa imponente produzione che siamo certi farà letteralmente impazzire i fan del franchise!

Chainsaw Man da Prime 1 Studio

Chainsaw Man è pronto ad arrivare nelle case dei collezionisti con una nuova statua dedicata al personaggio di Denji. La raffigurazione che Prime 1 Studio ha deciso di portare con il suo design vede il personaggio, che vi ricordiamo essere diventato un cacciatore di diavoli dotato di motosega dopo aver fatto un patto con il diavolo Pochita, posta sopra un mucchio di cadaveri. Gli occhi del protagonista sono pieni di rabbia e alimentati a LED.

Foto: ©Prime 1 Studio

La statua, come possiamo vedere dalle immagini ufficiali, è un tripudio di sangue, una vera e propria opera terrificante. Dalla base emergono dettagli che riportano agli ingranaggi e alle parti meccaniche della motosega di Denji, ovviamente anch’essa completamente imbrattata di sangue! Per quanto riguarda le dimensioni, questa proposta non è sicuramente adatta a tutti. La statua è realizzata nell’imponente scala ¼ e vanta un’altezza complessiva di quasi ben 60 cm. Va da sé che esporre cotanta bellezza necessità di molto spazio a disposizione.

I componenti aggiuntivi

Questa nuova proposta da collezione viene fornita, nella sua versione deluxe, di numerose parti aggiuntive come ad esempio quattro teste intercambiabili con differenti espressioni (due teste umane e due teste di motosega alimentate a LED, due bracci destri intercambiabili e tre bracci sinistri intercambiabili!

Data di uscita e prezzo

Chainsaw Man daPrime 1 Studio è attualmente in preordine sul sito del produttore, dove potete trovare anche numerose foto della statua, al prezzo di 1,399,00 dollari. La sua distribuzione è prevista nella prima metà del 2024.

Foto: ©Prime 1 Studio

Vi ricordiamo che su Amazon potete trovare il cofanetto contenente i volumi dall’uno all’undici dell’opera.