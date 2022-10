Chainsaw Man ha fatto il suo grande debutto da poco su Crunchyroll e si è fatto già notare per il suo stile “tagliente”. Ma ha ancora molto da svelare ai suoi spettatori: il creatore dell’opera originale, Tatsuki Fujimoto, è un vero esperto del mondo del cinema e della cultura pop. Abbiamo avuto qualche anticipazione di questa sua grande passione a partire dalla sigla di apertura dell’anime. Avevate riconosciuto infatti tutti gli svariati riferimenti nella sigla? Vi sveliamo noi i segreti di questo eccentrico, fantastico e sanguinolento anime.

I riferimenti cinematografici della sigla di Chainsaw Man, le più evidenti

Tatsuki Fujimoto, il creatore di Chainsaw Man, non ha mai nascosto la sua grande passione e conoscenza verso il mondo del cinema. In realtà, nel suo manga trovano spazio moltissime citazioni, dai più importanti manga dark fantasy come Berserk e Devilman, fino alla cultura più pop, come i richiami alle ambientazioni e caratterizzazioni sceniche di Quentin Tarantino e Francis Lawrence.

Tutto in Chainsaw Man è un grande, maestoso e rosso omaggio alle più belle storie irrorate dal sangue, persino la sigla di apertura è piena di reference del mondo cinematografico che tanto ama Fujimoto. Infatti nella sigla, che gli addetti ai lavori sono soliti chiamare come “opening”, l’anime ha voluto rendere omaggio ad alcune pellicole in maniera esplicita, ricalcando alcune iconiche scene.

Alcune scene riprendono fedelmente Pulp Fiction o le Iene di Quentin Tarantino, la prima transizione, per esempio, coi protagonisti vestiti in nero è un chiaro omaggio alla pellicola di Tarantino , ma, così come vi mostriamo, ci sono anche altre riferimenti, come la scena de Il Grande Lebowski, l’Attacco dei Pomodori assassini, Non è un Paese per vecchi e Constantine.

chainsaw man sigla Non aprite quella porta

Come potete notare, alcuni frame riprendono in maniera fedele, quasi identica, le pellicole di riferimento, che secondo animenews richiamano anche ad Allucinazione perversa, Sadako vs. Kayako, Non aprite quella porta e Don’t Look Up/Joyūrei.

chainsaw man sigla don't look up

Oltre alle sue numerose ispirazioni cinematografiche, l’opening include anche un riferimento alle prime pagine dell’altro manga di Fujimoto, Goodbye, Eri.

chainsaw man sigla goodbye eri

La sigla stata diretta e sceneggiata da Shingo Yamashita, che ha un lungo curriculum sulle opening degli anime, tra cui Jujutsu Kaisen, la seconda opening di Ranking of Kings e la tredicesima opening di Naruto Shippūden.