Sin dall’annuncio del ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe, avvenuto inizialmente in Spider-Man: No Way Home e ribadito in She-Hulk: Attorney at Law, i fan del franchise si sono chiesti se gli interpreti degli urban heroes delle produzioni nate su Netflix sarebbero stati nuovamente coinvolti nel Marvel Cinematic Universe. La conferma che il Cornetto avrà la sua serie, Daredevil: Born Again, ha ulteriore ingigantito questa curiosità, soprattutto per sapere se vedremo nuovamente Karen Page nella vita di Matt Murdock. Interrogativo ricorrente, tanto che l’interprete di Daredevil, Charlie Cox, ha parlato di Deborah Ann Woll, volto della Karen Page di Netflix, durante una recente convention.

Durante una convention, Charlie Cox parla della presenza di Deborah Ann Woll in Daredevil: Born Again

Dopo la sua apparizione in She-Hulk: Attorney at Law, si è pensato che l’interesse amoroso del Diavolo Custode del Marvel Cinematic Universe potesse essere proprio Jennifer Walters (Tatiana Maslany), sensazione corroborata da un certo feeling tutt’altro che nascosto tra i due supereroi.

L’annuncio di una serie dedicata a un’altra fiamma di Daredevil, Echo, ha portato a domandarsi se l’aspetto sentimentale della vita di Matt Murdock non sarà esplorato in maniera diversa, ma in ogni caso per i fan del personaggio è difficile immaginare una caratterizzazione del Diavolo Custode in cui non compaia Karen Page, uno degli amori più forti e tragici della storia del personaggio.

SOMEONE ASKED CHARLIE IF HE SHIPS MATTKAREN OR MATTJEN

I was this close to screaming TEAM FOGGY pic.twitter.com/4qhkM2KqHr — Yen (@Murdocklorian) December 4, 2022

Condizione che, durante la recente German Comic Con Winter Edition, ha portato i fan a chiedere a Charlie Cox un’opinione su Deborah anna Woll e su un suo eventuale ritorno in Daredevil: Born Again, anche in relazione al rapporto tra Matt e Jennifer Walters.

Quando si parla di Matt Murdock, non credo ci sia qualcosa di più profondo di Karen Page, soprattutto ripensano alla magnifica Deborah Ann Woll, che è semplicemente spettacolare. Ne stavo parlando proprio ieri con Elden (Elden Henson, inteprete di Foggy Nelson in Daredevil, NdR), non so come saranno trattati gli altri personaggi nella nuova serie, ma so per certo che Elden e Deborah sono molto legati a cosa abbiamo fatto in precedente e la serie è stata un successo grazie a loro.

Voci non confermate sostengono che Elden Henson abbia già firmato un contratto con i Marvel Studios per vestire nuovamente i panni di Foggy Nelson, amico e socio di Matt Murdock. Dopo la riconferma di Vincent d’Onofrio come Kingpin, avvenuta in Hawkeye, la speranza è che per Daredevil: Born Again ci sia possibilità anche per Deborah Ann Woll di tornare a vestire i panni di Karen Page.

