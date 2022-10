Nell’attesa di vedere come Namor sconvolgerà il Marvel Cinematic Universe in Black Panther: Wakanda Forever, i fan del franchise sembrano essersi focalizzati su Diavolo Custode, che è entrato prepotentemente nell’universo cinematografico marveliano con She-Hulk: Attorney at Law. Dopo la sua prima apparizione in Spider-Man: No Way Home, Matt Murdock era particolarmente atteso, con la speranza che il suo ritorno fosse il preambolo di una maggior presenza nel franchise, confermata negli scorsi mesi con l’annuncio di Daredevil: Born Again. Una rivelazione che ha stuzzicato al curiosità degli spettatori, speranzosi di rivedere in azione il cast della serie Netflix, ma che in queste sono stati parzialmente delusi dalle affermazioni di Charlie Cox sul cast di Daredevil: Born Again.

Per Charlie Cox il cast di Daredevil: Born Again è ancora un mistero

La serie Netflix dedicata al Diavolo Custode ha contribuito non poco alla fama del personaggio nel contesto seriale e cinematografico, non solo per la convincente interpretazione di Charlie Cox, ma anche per la presenza di attori come Elden Henson (Foggy Nelson) e soprattutto Debora Ann Woll (Karen Page). Se da un lato abbiamo già assistito al ritorno nel Marvel Cinematic Universe della nemesi di Daredevil, ossia Wilson Kingpin Fisk (Vincent d’Onofrio), dall’altro ancora non sappiamo quale sarà il cast che affiancherà Cox, anche se l’attore, parlando con Variety, ha comunque commentato questo aspetto della futura serie:

È stata assolutamente fantastico lavorare con ognuno di loro, nella serie Netflix. Erano il cuore pulsante di tutte quelle serie, sarei onorato ed elettrizzato di potere lavorare nuovamente con tutti loro. Sarei profondamente amareggiato nel dover escludere uno solo di loro, e detesto ipotizzare in tal senso perché non ho idea di quali siano i piani per il futuro, è un qualcosa che va oltre il mio ruolo. Ci sono grandi storie da raccontare, anche storie da raccontare nuovamente, cosa non così lontana da ciò che viene fatto anche nei fumetti. Spesso un nuovo sceneggiatore o un nuovo artista prendono il controllo della serie e ricominciano dal principio. Quindi forse faremo questo, ma onestamente non ne ho idea. Sono semplicemente entusiasta di esser stato invitato alla festa.

Dalle parole di Cox, sembra evidente che l’attore non abbia ancora informazioni sicure sul futuro cast di Daredevil: Born Again, o forse non è autorizzato a parlarne.

