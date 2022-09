Il ritorno di Matt Murdock nel Marvel Cineamtic Universe dopo il suo esordio come legale di Parker in Spider-Man: No Way Home sembra essere uno degli argomenti più caldi del futuro del franchise. In attesa di vederlo comparire in She-Hulk: Attorney at Law, la curiosità dei fan è già rivolta a Daredevil: Born Again, la serie che si occuperò di raccontare al meglio la vita di Murdock nel Marvel Cinematic Universe. Durante l’evento del D23 Expo, in cui è stato presentato il logo ufficiale della serie dedicata al Cornetto, è stato scoperto come l’interprete di Daredevil, Charlie Cox, speri sia valorizzata la parte legal di Daredevil: Born Again.

In Daredevil: Born Again, Charlie Cox vuole valorizzare la parte legal del Diavolo Custode

Dimentichiamoci la serie omonima uscita su Netflix e ora disponibile su Disney+, considerato come Born Again sarà un vero e proprio racconto delle origini per il diavolo Custode del Marvel Cinematic Universe. Le prima apparizioni del personaggio avvengono puntando proprio alla figura di avvocato di Matt Murdock, che dopo aver difeso in aula Peter Parker ora si appresta a comparire in una serie dal forte spirito legal, come She-Hulk: Attorney at Law. Comprensibile quindi quanto riportato da The Hollywood Reporter, ossia che Charlie Cox spera sia curata la parte legale di Daredevil: Born Again.

Sappiamo cha sarà composta da diciotto episodi, e per me è una cosa davvero esplosiva. Quello che spero di ottenere, è che questo ci consenta di dedicare spazio alla caratterizzazione dei personaggi e di passare molto tempo a descrivere la vita da avvocato di Matt Murdock.

Non solo la ventilata durata di ben 18 episodi supera ogni precedente serie del Marvel Cinematic Universe, ma si presta anche a consentire di poter amministrare con maggior tranquillità i tempi necessari a definire le personalità dei diversi personaggi.

È tuttavia innegabile che la componente da legal drama sia uno degli elementi centrali della vita di Matt Murdock, che nel comparto fumettistico è sempre stata fondamentale nell’animare le sue avventure, come nel recente maxi-evento di Devil’s Reign. Un tratto specifico del personaggio che è stato volutamente valorizzato da Cox:

Sapete, poter vivere tutta la parte eroica di Daredevil, ma anche dare risalto alla sua vita quotidiana e basare la serie sulla sua professione di avvocato, potrebbe esser davvero interessante.

Questo approccio di legal dram è stato al centro anche di She-Hulk: Attorney at Law, ma ispirandosi alla run di Dan Slott la serie dedicata a Jennifer Walters ha mostrato una nota profondamente ironica e divertente, mentre il tipico tono delle storie di Daredevil potrebbe rivelarsi perfetto per offrire una visione più rigida della vita forense.

Daredevil: Born Again è prevista su Disney Plus nella primavera del 2024

L’offerta di Disney Plus