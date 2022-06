Chise Ogawa, autrice molto famosa nell’ambito del genere Boy’s love, il cui ultimo manga a sbarcare in Italia è stato Red Theatre, di cui potete leggere la nostra recensione a questo articolo, sta per lanciare un nuovo manga. A riportare la notizia il sito web ufficiale della rivista Be x Boy della Libre Publishing.

Chise Ogawa lancia un nuovo manga

Chise Ogawa è lo pseudonimo che la mangaka utilizza nei suoi manga yaoi. Il suo vero nome è Shigeyoshi Takagi ed è la sorella gemella minore di Morie Satoshi, anch’essa autrice di manga ma di genere shoujo. La Ogawa sbarca in Italia per la prima volta con il manga Figurati se mi piaci! (Kono ore ga omae nanka sukina wake na), pubblicato dalla Flashbook Edizioni. Prima di Red Theatre, J-POP ha pubblicato Caste Heaven, ormai concluso con l’ottavo volume (preordinatelo su Amazon!).

Il suo nuovo manga si intitola Vs. L’amoree uscirà nel numero di luglio della rivista Be x Boy del 7 giugno. La rivista descrive il manga come una storia d’amore yankee in piena fioritura in cui i venti dell’amore e della battaglia attraversano la storia.

A proposito di Caste Heaven

Chise Ogawa ha iniziato la pubblicazione dei capitoli di Caste Heaven il 7 marzo 2014 sulle pagine della rivista Be x Boy di Libre Publishing. I capitoli sono stati successivamente pubblicati in 8 volumi rilegati da Libre sotto l’impronta della BBC DX. In Italia il manga è pubblicato dalla J-POP: