Come collegare lo smartphone all'auto

Le auto moderne sono dotate di una vasta gamma di funzionalità tecnologiche progettate per migliorare l'esperienza di guida, la sicurezza e il comfort degli occupanti. Tra le caratteristiche più comuni troviamo i sistemi di infotainment avanzati, che offrono una connettività senza precedenti con dispositivi esterni come gli smartphone.

Collegare lo smartphone all'auto è diventato un processo essenziale per sfruttare appieno le capacità di entrambi i dispositivi. Questa connessione può avvenire attraverso diverse modalità, tra cui Bluetooth, USB e, sempre più comunemente, tramite sistemi di integrazione come Apple CarPlay e Android Auto.

Queste piattaforme consentono agli utenti di replicare alcune funzionalità dello smartphone direttamente sul display dell'auto, consentendo l'accesso a mappe di navigazione, musica, messaggi e altre app compatibili, il tutto senza dover maneggiare direttamente il telefono mentre si guida.

Oltre alla convenienza, collegare lo smartphone all'auto può migliorare anche la sicurezza, consentendo di utilizzare le funzioni essenziali del telefono in modo più sicuro e legale, grazie alla possibilità di controllarle tramite comandi vocali o direttamente dal display dell'auto.

Come collegare lo smartphone via Bluetooth

Collegare lo smartphone all'auto tramite Bluetooth è un processo relativamente semplice che richiede pochi passaggi. Una volta completati i passaggi, è possibile utilizzare le funzionalità audio e, a seconda delle caratteristiche dell'auto e dello smartphone, anche essere in grado di controllare le chiamate in vivavoce e riprodurre musica direttamente dallo smartphone attraverso il sistema audio dell'auto.

attivare il Bluetooth sullo smartphone; accendere il Bluetooth sull'auto (in alcuni modelli è necessario essere fermi o in P); ricercare dispositivi disponibili; selezionare l'auto sullo smartphone; inserire il PIN (se richiesto); confermare l'associazione; attendere la conferma.

Come collegare lo smartphone via AUX

Collegare lo smartphone all'auto tramite AUX è un metodo comune e semplice per riprodurre la musica o altri contenuti audio dal tuo dispositivo mobile attraverso il sistema audio dell'auto. Precisiamo fin da subito che non tutti gli smartphone moderni, o per meglio dire solo alcuni, hanno la porta AUX pertanto questa procedura potrebbe coinvolgere solo alcune persone.

identificare la porta AUX nell'auto; assicurarsi di avere il cavo AUX; collegare il cavo AUX all'auto e allo smartphone.

Come collegare Android Auto

Android Auto, uno strumento progettato per semplificare l'utilizzo delle app del tuo smartphone Android mentre sei alla guida, offre una vasta gamma di funzionalità che migliorano la sicurezza e l'esperienza di guida.

Con Android Auto, puoi effettuare telefonate in modo sicuro utilizzando comandi vocali intuitivi, rispondere alle chiamate con un semplice tocco e gestire i messaggi SMS e le notifiche delle app di messaggistica senza distogliere lo sguardo dalla strada. Inoltre, è possibile godersi la musica preferita tramite servizi di streaming come Spotify, Amazon Music e Deezer, rendendo ogni viaggio più piacevole.

L'installazione e la configurazione di Android Auto sono semplici e intuitivi. Se l'auto è compatibile, è sufficiente collegare il tuo smartphone tramite cavo USB o Bluetooth (per i veicoli compatibili con Android Auto Wireless) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del telefono. Una volta configurato, si può accedere alle varie funzionalità di Android Auto direttamente dal display dell'auto, scegliendo tra opzioni come chiamate, musica e navigazione.

Se l'auto non è compatibile di default con i sistemi wireless, e quindi con la connettività senza cavo, è possibile acquistare un adattatore aftermarket. Sul mercato ce ne sono davvero tanti, qui la nostra guida, con prezzi che partono da circa 60 euro.

Come collegare Apple CarPlay

Per gli appassionati del mondo Apple, CarPlay rappresenta il portale sicuro per integrare l'iPhone nell'esperienza di guida. Questo sistema, sviluppato da Apple, offre un modo intuitivo e sicuro per utilizzare le funzionalità del tuo smartphone mentre sei alla guida.

Collegare l'iPhone alla auto attraverso CarPlay è un processo rapido e semplice. Basta collegare il dispositivo tramite cavo USB o Bluetooth (quest'ultimo disponibile solo su alcuni veicoli) e attivare Siri sull'iPhone per iniziare.

Una volta configurato, CarPlay si avvierà automaticamente, offrendo un accesso diretto alle app preferite e alle funzionalità dell'iPhone attraverso il display dell'auto. Se ciò non accadesse, è possibile accedere al menu principale del sistema di bordo dell'auto e selezionare l'opzione relativa ai servizi di bordo, quindi premere su CarPlay.

Analogamente ad Android Auto, se il veicolo non dispone nativamente di connettività wireless e quindi non è compatibile con CarPlay senza l'uso del cavo, c'è la possibilità di acquistare un adattatore aftermarket. Sul mercato sono disponibili diverse opzioni, consultabili nella nostra guida, con prezzi a partire da circa 60 euro.