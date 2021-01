Chris Evans smentisce le voci sul suo ritorno

Oggi è una giornata impegnativa per i fan della Marvel, in attesa del debutto di Wandavision stasera su Disney + e tesi per le nuove notizie su Chris Evans.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’attore starebbe trattando con i Marvel Studios per tornare a vestire i panni di Capitan America nell’Universo Cinematografico Marvel. Su Twitter, tuttavia, l’attore sta rispondendo alle voci e sembra molto sorpreso dalla faccenda. Stando a quanto affermato sui social media, Chris Evans, sollecitato dai fan, avrebbe risposto di essere totalmente all’oscuro di tutto.

https://twitter.com/ChrisEvans/status/1349835808497229824

Notizia nuova per me

– Chris Evans (@Chrisevans) 14 gennaio 2021

Come si può vedere dal suo tweet, l’attore non è convinto di ciò che affermano le voci, ma questa non sarebbe la prima volta in cui le sta dell’Universo Cinematografico Marvel nascondono notizie ai fan. Sembra che quella della riservatezza sia diventata una tradizione per gli attori, che evitano qualunque tipo di indiscrezione fino al via libera del capo dei Marvel Studios Kevin Feige. Basti pensare ai recenti casi mediatici scatenati dal silenzio di Tatiana Maslany, Jennifer Walters in She-Hulk, e Hailee Steinfeld, protagonista della nuova serie Hawkeye, entrambi produzioni Disney +.

Chris Evans, veterano dei Marvel Studios, non è certo nuovo a questa regola non scritta, il che lascia sperare in un suo ritorno. Le indiscrezioni suggeriscono che l’attore sia ancora nel pieno della trattativa con i Marvel Studios per il suo ritorno per almeno un nuovo progetto, che lo vedrebbe tornare semplicemente nei panni di Steve Rogers, alter ego di Capitan America, il che escluderebbe un altro film incentrato sul primo Vendicatore. I fan al momento stanno riempiendo i social media di speculazioni su quando e dove Chris Evans potrebbe riapparire nell’Universo Cinematografico Marvel. Molti si stanno chiedendo se si possa trattare di un cameo nella serie Disney + The Falcon and The Winter Soldier, che debutterà sul servizio streaming questo Agosto.