Chris Evans potrebbe tornare nei panni di Capitan America

Secondo uno scoop di Deadline, probabilmente in futuro rivedremo Chris Evans nei panni di Steve Rogers, alias Capitan America, almeno in uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe.

Per i fan dei film Marvel, Capitan America è ormai associato al volto di Chris Evans. Avengers: Endgame aveva segnato la fine del contratto dell’attore mentre il supereroe da lui interpretato ha aveva avuto il suo lieto fine con Peggy dopo aver passato il proprio scudo al personaggio di Anthony Mackie. Lo stesso Evans aveva chiarito che con Endgame non avrebbe più vestito i panni di Steve Rogers, tuttavia le cose potrebbero essere cambiate. Da qualche mese l’idea che Evans sarebbe tornato nel MCU era in discussione. Che l’attore sia pronto a sollevare nuovamente il suo scudo e riapparire in uno dei futuri film Marvel? Possibile visto che il sito Deadline riporta che, secondo alcune fonti interne, un accordo con i Marvel Studios è in fase di lavorazione.

Marvel Studios' AVENGERS: ENDGAME..L to R: Nebula (Karen Gillan) and Captain America/Steve Rogers (Chris Evans)..Photo: Film Frame....Marvel Studios 2019

Le fonti fanno sapere che è inverosimile che verrà girato un nuovo capitolo dedicato all’eroe a stelle e strisce, ma più probabilmente si tratterà di una parte simile a quella di Robert Downey Jr. in Spider-Man: Homecoming e Captain America: Civil War. Nel corso degli ultimi anni, anche dopo che i franchise cinematografici di un personaggio erano terminati, la Marvel ha trovato il modo di inserirli in nuove produzioni, quindi non sarebbe una grande sorpresa se dovessimo rivedere Chris Evans tornare nelle vesti del primo vendicatore.