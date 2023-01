Continuano ad arrivare nuove informazioni su quello che potrà, potenzialmente, essere il futuro del nuovo DCU circa i nomi che potrebbero prendere al progetto. Dopo il suo proficuo lavoro presso i Marvel Studios, James Gunn ha recentemente affermato che Chris Pratt e il resto del cast deiGuardiani della Galassia potrebbero unirsi al nuovo DCU.

Chris Pratt nel DCU di James Gunn?

Il regista James Gunn, secondo quanto riportato, ha dichiarato che in un prossimo futuro è possibile che lavorerà con Chris Pratt e il resto del cast dei Guardiani della Galassia nell’Universo DC dopo aver concluso il suo periodo con i Marvel Studios con Guardiani della Galassia Vol. 3. Successivamente, James Gunn lavorerà infatti esclusivamente come co-CEO del DCU insieme a Peter Safran, dove potrebbe collaborare con attori dei Marvel Studios come Pratt, Zoe Saldana e Dave Bautista.

Più nello specifico, le informazioni sono arrivate da parte di James Gunn durante un’intervista con Empire che aveva come protagonista l’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, e di come per il regista questa produzione significasse per lui la fine di un’era, sottolineando quando per lui sia diventanto importante il cast con il quale ha lavorato fianco a fianco per molti anni. Per questo motivo, proprio a chiudere l’intervista, James Gunn ha dichiarato:

Questo cast è come la mia famiglia. Non posso dirti quanto sono vicino a Chris Pratt e Pom [Klementieff] e Dave [Bautista] e Zoe [Saldana] e Karen [Gillan]. Ma so anche che lavorerò di nuovo individualmente con tutte quelle persone. Probabilmente nell’altro mio lavoro.

James Gunn è noto per essere un grande pianificatore, quindi è indubbio che questo suo commento è sicuramente intrigante e apre ai fan la possibilità di stimolare numerose congetture. Per avere maggiori informazioni a riguardo, non ci resta però che attendere l’ufficializzazione della prossima line-up dedicata all’universo DC. Una cosa è però certa, se il cast di Guardiani della Galassia avesse un posto nel nuovo DCU, siamo certi che dato lo storico consolidato con James Gunn, il risultato non potrà che essere positivo.

Guardiani della Galassia, il franchise dei record

I film dei Guardiani della Galassia diretti da James Gunn sono diventati una vera e propria icona del Marvel Cinematic Universe con una trilogia composta da Guardiani della Galassia del 2014, Guardiani della Galassia Vol. 2 del 2017 e “Guardiani della Galassia Vol. 3” in uscita nel 2023.

Il primo film, infatti, è stato un successo a sorpresa al botteghino, incassando oltre 770 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando uno dei maggiori successi del Marvel Cinematic Universe fino ad allora. Il film è stato acclamato dalla critica per la sua trama divertente, i personaggi carismatici e l’eccellente colonna sonora. Il successo del primo film ha quindi portato alla realizzazione di una trilogia, con Guardiani della Galassia Vol. 2 che ha superato il successo del primo film, incassando oltre 863 milioni di dollari in tutto il mondo. Ora, nell’attesa del debutto del terzo film, vi informiamo su Amazon sono disponibili i primi due capitoli della saga in versione 4K UHD