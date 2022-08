Tra le grandi guest star della terza stagione di The Mandalorian, serie TV ambientata nel vasto universo di Star Wars, ci sarà anche Christopher Lloyd, noto a tutti per l’iconico ruolo di Emmett Brown nella trilogia di Ritorno al Futuro. L’annuncio del suo ingresso nel cast era avvenuto a marzo, ma non si conoscono ancora dettagli sul suo ruolo misterioso.

The Mandalorian

Christopher Lloyd mantiene il silenzio sul suo ruolo in The Mandalorian

Intervistato durante il Fanboy Expo Knoxville, l’attore ha risposto alle domande dei fan che gli chiedevano maggiori informazioni sul suo coinvolgimento: “Abbiamo tutti giurato di mantenere il segreto, quindi non lo so”. Molto probabilmente ha dovuto firmare un NDA che gli vieta di divulgare informazioni precise. Christopher Lloyd si aggiungerà alla già ricca lista di guest star che hanno preso parte al mondo di The Mandalorian: Michael Biehn (Terminator), Carl Weathers (Rocky) e Clancy Brown (Highlander).

Creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm The Mandalorian è la prima serie televisiva live-action ambientata nell’universo di Guerre Stellari. Le vicende si svolgono circa cinque anni dopo quelle narrate nel film Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima di quelle de Il risveglio della Forza. Nel cast di The Mandalorian Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Werner Herzog, Nick Nolte, Emily Swallow, Taika Waititi, Giancarlo Esposito e Omid Abtahi. Le prime due stagioni sono uscite nel 2019 e nel 2021.

La terza stagione, di cui un primo footage è stato mostrato alla Star Wars Celebration, arriverà su Disney+ a febbraio 2023. Al momento sappiamo che Din Djarin si recherà su Mandalore assieme al piccolo Grogu ed è stato confermato il ritorno di Kate Sackhoff nei panni di Bo-Katan, presumibilmente nelle vesti di antagonista. Tornerà anche Giancarlo Esposito nei panni del perfido Moff Gideon. Jon Favreau ha già confermato che sono iniziati i lavori sulla quarta stagione dello show.