Durante l’ultima Star Wars Celebration, tra i tanti annunci cui hanno assistito, i fan di Star Wars hanno potuto godere anche di un teaser della prossima stagione di The Mandalorian, la prima serie tv live action del franchise divenuta una vera e propria poetra di paragone per tutte le successive prodzioni, da The Book of Boba Fett a Obi-Wan Kenobi. Durante il teaser mostrato, tenendo presente gli eventi finali della seconda stagione della serie, è stato spontaneo farsi una domanda: sarà Bo-Katan Kryze la villain di The Mandalorian 3?

Sarà Bo-Katan Kryze la villain di The Mandalorian 3?

Come abbiamo visto nella precedente stagione di The Mandalorian, Bo-Katan intende riconquistare Mandalore e divenirne la guida. Obiettivo che può esser raggiunto solo brandendo la Darksaber, leggendaria spada laser creata dall’unico mandaloriano divenuto Jedi, Tarre Vizsla, e divenuta nei secoli un simbolo di aggregazione per i diversi clan mandaloriani. Questa spada era entrata in possesso di Bo-Katan durante gli eventi di Star Wars Rebels, ma nella prima stagione di The Mandalorian aveva fatto il suo esordio in live action venendo brandita da Moff Gideon, che la in seguito persa in duello con Din Djarin.

La tradizione mandaloriana vuole che questa arma, vista l’importanza rivestita, non possa esser ceduta, ma debba esser vinta in duello. Motivo per cui Bo-Katan non ha potuto accettare che Din la cedesse a lei, sapendo che quel gesto avrebbe invalidato la sua ascesa a reggente di Mandalore. Bo-Katan è ossessionata dal ricreare la cultura mandaloria, una missione che vive sin da quando assieme a un gruppo di ribelli si era opposto alla dominazione imperiale di Mandalore, una reazione che spinse l’Impero alla Grande Purga, un’epurazione del mondo natale dei mandaloriani, al termine del quale Mandalore divenne una landa inospitale.

Nel teaser mostrato alla Star Wars Celebration, abbiamo potuto vedere due particolare fotogrammi di The Mandalorian 3, uno in cui Bo-Katan sembra dominare su Mandalore e uno in cui apparentemente sta duellando con Din Djarin. Quest’ultimo, stando a quanto visto anche in The Book of Boba Fett, non è nemmeno più parte del suo clan, quando è stato bandito in seguito alla confessione di aver tradito la Via, il rigido codice di comportamento mandaloriano, avendo mostrato il proprio volto a estranei.

Per Bo-Katan, che ha già mostrato un certo dissenso verso il clan di Din Djarin, attaccarlo per riconquistare la Darksaber è l’unico modo per poter avanzare la propria pretesa al governo di Mandalore. Un’esigenza che la renderebbe la perfetta villain per la terza stagione di The Mandalorian, divenendo un implacabile nemico che vede in Din Djarin un ostacolo alla propria ascesa al potere, occasione perfetta per dare in live action una rappresentazione più definita della cultura mandaloriana.

