Chubby Mum Mum 02 Supperman: il deformed che non ti aspetti

Una figure dedicata ad un superman oversize? Arriva Chubby Mum Mum 02 Supperman da Co Signature Collectibles

Chubby Mum Mum 02 Supperman rientra nelle produzioni di figure e statue legate ad fenomeno che è cresciuto molto negli ultimi anni, ovvero quello dei prodotti appartenenti alla categoria deformed, ovvero caratterizzati da una testa molto sproporzionata rispetto al corpo ma sempre rispettando le caratteristiche del personaggio.

La CO Signature Collectibles ha voluto fare un passo in più e proporre una linea di statue in una versione, “curvy” decisamente particolare ed inedita sul mercato.

Dopo il primo Battaman, ecco che l’azienda malese presenza il nuovo prodotto per la linea Chubby Mum Mum, questa volta con Supperman.

La statua, realizzata in resina mostra un Superman decisamente indaffarato a mangiare, anzi letteralmente a divorare una torta o dei pancake ripieni con le relative guarnizioni di frutta, il tutto in modo educato impugnando una forchetta.

La Co Signature Collectibles è già famosa per realizzazioni “fat”, con i personaggi di Deadpool, Wolverine e Batman, prodotti sempre in edizione limitate, poche centinaia di copie.

Il prezzo di Supperman è di 260USd ordinabile presso la pagina facebook della Co Signature Collectibles al quale bisogna aggiungere il prezzo della spedizione che si aggira su circa 150USd. In totale il prezzo del prodotto si dovrebbe aggirare sui 350€.

Come dicevamo il mondo dei prodotti deformed è pieno tra le più famose Funko ai prodotti della Beast Kingdom e molti altri in arrivo, sicuramente un fenomeno molto più in voga nei paesi asiatici che qui da noi. Infatti in Cina ed in modo generico in tutta l’Asia questi deformed sono molto apprezzati e sono fenomeno di ricerca e collezione dove molte aziende continuano ad entrarci. Una delle ultime e più conosciute è sicuramente la Hot Toys che negli anni passato ha lanciato la sua linea Cosbaby che in Europa ed in US ha avuto poco successo mentre in Asia i prodotti, sopratutto nelle fiere, vanno sempre sold out.