Cinecomics: ecco l’elenco dei prossimi film in uscita per Marvel e DC

Abbiamo stilato un eclenco di tutti i cinecomics previsti per Marvel e DC da qui al 2022.. super eroi per tutti i gusti!

Il fenomeno dei cinecomics sembra non volersi arrestare. Nei mesi a venire e nei prossimi anni ci attendono infatti diverse pellicole che saranno in grado di accontentare i gusti di tutti gli appassionati di questo genere.

In questa news abbiamo quindi pensato di elencare tutte le prossime uscite ordinate per data di uscita.

2019

6 giugno – X-Men – Dark Phoenix (20th Century Fox)

10 luglio – Spider-Man: Far from Home (Sony)

3 ottobre – Joker (Warner Bros. Pictures)

2020

7 febbraio – Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (Warner Bros. Pictures)

21 febbraio – Bloodshot (Sony)

3 aprile – Untitled DC film (Warner Bros. Pictures)

3 aprile – The New Mutants (20th Century Fox)

1 maggio – Untitled Marvel Studios film (Warner Bros. Pictures)

5 giugno – Wonder Woman 1984 (Warner Bros. Pictures)

24 luglio – Untitled DC film (Warner Bros. Pictures)

31 luglio – Morbius (Sony)

2 ottobre – Untitled Sony Marvel sequel (Sony)

6 novembre – Untitled Marvel Studios film (Marvel Studios)

2021

12 febbraio – Untitled Marvel Studios film (Marvel Studios)

7 maggio – Untitled Marvel Studios film (Marvel Studios)

25 giugno – The Batman (Warner Bros. Pictures)

6 agosto – The Suicide Squad (Warner Bros. Pictures)

5 novembre – Untitled Marvel Studios film (Marvel Studios)

2022

18 febbraio – Untitled Marvel Studios film (Marvel Studios)

6 maggio – Untitled Marvel Studios film (Marvel Studios)

22 maggio – DC Super Pets (Warner Bros. Pictures)

29 luglio – Untitled Marvel Studios film (Marvel Studios)

16 dicembre – Aquaman 2 (Warner Bros. Pictures)