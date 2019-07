City Hunter: Private Eyes, trailer italiano del film

Disponibile il trailer italiano di City Hunter: Private Eyes, l'ultimo film tratto dal manga di Tsukasa Hojo, ci saranno anche le Occhi di Gatto.

Nexo Digital e Dynit pubblicano il primo trailer doppiato in italiano di City Hunter: Private Eyes, l’ultimo attesissimo film tratto dall’omonimo manga di Tsukasa Hojo.

Organizzato per celebrare il trentesimo anniversario dalla prima messa in onda della serie animata in Giappone, la pellicola ha sbaragliato il box-office giapponese totalizzando un incasso di oltre 1 miliardo di Yen. Il film racconterà una storia originale ricca di nuovissimi personaggi, ma fornirà anche l’occasione ideale per rivedere vecchie facce amiche che abbiamo imparato a conoscere ed amare. La storia del film di City Hunter racconta di Ryo Saeba, celebre investigatore privato residente a Shinjuku, Tokyo, infallibile con la pistola con il chiodo fisso delle donne, cosa che fa ciclicamente sfoggiare un enorme martello alla sua collega Kaori Makimura, a metà tra gelosia ed imbarazzo. La loro ultima cliente è Ai Shindo, bellissima modella minacciata da una non ben identificata organizzazione criminale ed inconsapevolmente in possesso di una misteriosa “chiave” connessa ad una cospirazione che coinvolge la città intera. Riusciranno Ryo Saeba e la sua squadra a proteggere Ai e a salvare Tokyo?

Prodotto da Sunrise ed Aniplex, City Hunter: Private Eyes è il quarto film cinematografico dedicato al personaggio inventato da Tsukasa Hojo, e verrà diretto da Kenji Kodama, già regista delle due serie animate trasmesse anche nel nostro paese su reti private nel corso degli anni “90. Nel film, che vanterà la comparsata speciale di altri celebri personaggi creati dal mangaka, le Occhi di Gatto, torneranno tutti i doppiatori storici della serie TV, oltre che di una localizzazione audio italiana dei brani musicali, come s’evince dal trailer.

L’ultimo film tratto dalla serie intitolato City Hunter: Private Eyes, uscirà nei cinema italiani in un periodo di tempo limitato, dal 2 al 4 settembre, grazie a Nexo Digital e successivamente verrà messo in vendita da Dynit, parallelamente all’evento, vi ricordiamo inoltre che la serie animata storica debutterà nello stesso mese sul canale Mediaset Italia 2.