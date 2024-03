Fallout, ecco lo spettacolare trailer della serie TV

Amazon Prime Video ha da poco rilasciato il secondo trailer ufficiale della serie TV di Fallout, la quale uscirà l'11 aprile sulla piattaforma streaming. Per quanto, ovviamente, non possiamo giudicare già da ora la serie, possiamo affermare che il trailer è a dir poco spettacolare, incapsulando perfettamente l'animo della serie di videogiochi Bethesda Game Studios.

Il trailer appena rilasciato segue molti degli stessi passaggi del primo, seguendo una Abitante del Vault di nome Lucy (interpretata da Ella Purnell) che si avventura nel Deserto solo per scoprire quanto siano diventate pericolose le cose due secoli dopo l'apocalisse. La serie sembra essere cruda e violenta, esattamente come ci si aspetterebbe da una serie post-apocalittica, ma sono presenti anche un ottimo senso dell'umorismo e lo stile retrofuturistico tipico della serie.

Il trailer è anche pieno di dettagli ed easter egg provenienti dalla serie di Fallout che faranno impazzire i fan, dalle abbondanti Stimpak all'armatura potenziata dall'aspetto impressionante. Vi ricordiamo che la serie è diretta da Jonathan Nolan, co-creatore di Westworld, con Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner come showrunner. Nel cast, oltre a Ella Purtnell, figurano Aaron Moten, Walton Goggins e Kyle MacLachlan.

La serie tv, come vi abbiamo accennato nell'introduzione, sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dall'11 aprile, un giorno prima rispetto alla data annunciata in precedenza. Inoltre, invece del solito programma a rilascio settimanale, tutti gli otto episodi verranno rilasciati in una sola volta.