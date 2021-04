Clue Dragon Ball Z: anche Goku gioca a Cluedo

Una nuova edizione di Cluedo è in arrivo grazie a The Op. Questa volta a dover investigare su un mistero saranno i protagonisti di Dragon Ball Z, che dovranno vedersela con un gruppo di nemici molto più che agguerriti in una resa dei conti infuocata per la salvezza della Terra.

Clue Dragon Ball Z sarà un’edizione speciale su licenza del classico gioco di società investigativo, in cui i giocatori (da 2 a 6) avranno l’opportunità di giocare una versione tematica completamente nuova di Cluedo, uno tra i giochi in scatola più conosciuti e celebri.

Gli appassionati di Dragon Ball potranno vivere in prima persona le gesta gloriose di Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Gotenks e Crilin per cercare di difendere le Sfere del Drago, ambiti artefatti in grado di donare un grande potere.

Occorrerà quindi impedire a un gruppo di cattivi di impadronirsi di questi oggetti magici. Per portare a termine questa missione i giocatori dovranno cercare di anticipare le mosse dei cattivi, individuando quale tra i sospettati potrebbe effettivamente mettere le sue mani sulle Sfere del Drago. Ma non finirà qui, come in ogni partita di Cluedo che si rispetti occorrerà indicare anche luogo e arma del delitto: in questo caso specifico occorrerà indicare quale eroe ha più possibilità di sconfiggere il cattivo e in che luogo avverrà lo scontro.

Le scene del crimine, o meglio del conflitto, ricalcheranno alcuni dei luoghi più famosi dell’universo di Dragon Ball Z, come ad esempio la Kame House, il Monte Paozu, la Capsule Corporation e molti altri luoghi iconici.

Durante il gioco, parimenti ad una partita nella sua incarnazione classica, i giocatori dovranno tenere traccia dell’avanzamento dell’indagine per riuscire ad arrivare per primi alla risoluzione del caso e vincere così la partita. L’investigatore più accorto potrà formulare la sua teoria, che potrebbe essere più o meno così: “È stato Freezer contro Gohan nella Sala dello Spirito e del Tempo“

Durante l’investigazione sarà possibile utilizzare Carte Intrigo e Diceria che forniranno preziosi suggerimenti. Si tratterà infatti di azioni speciali, che ogni giocatore potrà usare una sola volta durante la partita. Clue Dragon Ball Z sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti, ad un prezzo di 39,99 dollari. Al momento non ci sono informazioni circa un’eventuale localizzazione italiana.

Se cercate un gioco in scatola dedicato a Dragon Ball, potete dare un’occhiata a questa edizione speciale di Monopoly.