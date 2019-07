CMON e IDW Games annunciano un battle royale di Dragon Ball Z

CMON e IDW Games hanno annunciato che produrranno un gioco da tavolo battle royale basato su Dragon Ball Z

Grandi notizie all’orizzonte per gli appassionati di Dragon Ball Z, che nel prossimo futuro potranno far rivivere le gesta di Goku e compagni al tavolo di gioco. CMON e IDW Games collaboreranno per creare un nuovo gioco da tavolo dedicato a Dragon Ball Z, lanciandolo nel 2020.

I due editori hanno diffuso l’annuncio con un post sulle rispettive pagine facebook, rivelando alcuni dettagli, senza però comunicare date precise o mostrare eventuali prototipi del gioco.

Di seguito l’annuncio fatto da CMON

CMON e IDW Games fonderanno i loro talenti per portare Dragon Ball Z sui tavoli di gioco nel 2020!

Sfrutteremo la collaborazione creativa di IDW’s e Toei Animation, unita alla maestria nel game design e nella produzione di miniature che contraddistingue CMON, Dragon Ball Z Miniature Mayhem sarà quindi un gioco battle royale dal ritmo frenetico con meccanica dice-driven.

I giocatori potranno dare vita agli scontri “what if” dei loro sogni, in cui si affronteranno moltissimi eroi e cattivi iconici, nel tentativo di determinare chi è il guerriero più forte di tutto l’universo. Stay tuned!

In attesa di ulteriori novità legate a questo nuovo gioco, siamo curiosi di scoprire quali sarebbero gli scontri che vorreste mettere in scena in Dragon Ball Z Miniature Mayhem.