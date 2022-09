Josh Heald, Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz i creatori di Cobra Kai, attualmente disponibile su Netflix, hanno parlato quello che ci aspetta nella Stagione 6 e dalle trame lasciate aperte dalla quinta stagione. Nel corso dell’ultima stagione infatti abbiamo visto due schieramenti distinti affrontarsi nell’arco degli episodi: da una parte Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) e Johnny Lawrence (William Zabka) e dall’altra Terry Silver (Thomas Ian Griffith) con il suo progetto di espandere il Cobra Kai prima in tutta la Valley e poi nel resto del mondo.

Acquistate il Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione per godervi Netflix tranquillamente sul vostro televisore.

Attenzione, seguiranno spoiler sulla quinta stagione di Cobra Kai

Cobra Kai: quello che ci aspetta nella Stagione 6 e dalle trame aperte

I creatori di Cobra Kai hanno confermato che il loro obbiettivo iniziale scrivendo la quinta stagione era spingersi al limite:

Abbiamo pensato che qualcuno avrebbe potuto ritrovarsi gravemente ferito, quando siamo entrati nella quinta stagione. Cosa potrebbe succedere a Kreese in prigione, cosa potrebbe succedere in uno scontro Silver-Chozen, oppure in uno Silver-Daniel nel finale?

Queste discussioni in fase di scrittura li hanno condotti alle vicende al cui centro troviamo Chozen nel finale. Quest’ultimo affronta direttamente Silver nel suo giardino in uno scontro armato che lo ridurrà in fin di vita.

Un altro passo in avanti molto particolare ed azzardato, su cui hanno riflettuto, è quello in cui Kreese evade di prigione fingendo la sua morte, mentre tutti gli altri tirano un sospiro di sollievo con l’arresto di Silver:

Ci è piaciuta l’idea che per molti personaggi sembrasse una cosa del tipo: “Ce l’abbiamo fatta. È finita. Cobra Kai è finito”, e invece l’ultimo vero serpente del Cobra Kai è in procinto di tornare per fare la propria mossa.

Sul futuro non si sono, invece ancora espressi nel dettaglio, rassicurando che: