Coca-Cola e Taika Waititi insieme per lo spot di Natale 2020

Non è davvero Natale senza il tradizionale spot Coca-Cola, entrato nell’immaginario collettivo grazie ad iconiche pubblicità trasmesse durante le festività più belle dell’anno da oltre un ventennio.

Quest’anno però l’approccio è stato radicalmente diverso perché alla regia dello spot è stato chiamato Taika Waititi ovvero il regista di Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit.

Coca-Cola lo spot di Taika Waititi

Nello spot di Natale 2020 Coca-Cola firmato da Taika Waititi, la narrazione è delle più classiche: un papà deve partire per lavoro proprio durante le feste, su una piattaforma al largo, e la figlioletta gli affida il fondamentale compito di consegnare la lettera a Babbo Natale ovviamente al Polo Nord. Cercando di tenere fede alla promessa fatta, il volenteroso papà intraprende un epico viaggio verso la dimora di Babbo Natale…

Eccovi lo spot:

Anche se il 2020 ha visto molte famiglie dover stare a casa insieme per forza, questo non toglie che sia sempre bello passare del tempo con chi ci vuole bene. E il fatto che Waititi metta a fuoco proprio questi sentimenti quest’anno è un bel traguardo raggiunto.

I progetti di Taika Waititi

Intorno a Taika Waititi ovviamente c’è molto fermento per il sequel di Thor: Ragnarok ovvero Thor: Love and Thunder descritta come una pellicola molto diversa dalle precedenti questo perché gli eventi del film nvestiranno Thor portandolo a confrontarsi con un cambiamento drammatico.

Taika Waititi si occuperà sia della regia che con della sceneggiatura, inoltre il film vedrà il ritorno di Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster.

Gli appassionati ricorderanno l’ultima apparizione del personaggio in Avengers: Endgame, un piccolo cameo durante la missione per il recupero della Gemma della Realtà. In Love and Thunder il ruolo di Portman sarà notevolmente più centrale, infatti il quarto film dovrebbe prendere ispirazione dal graphic novel “La Potente Thor” in cui Jane Foster diviene Thor.

In una recente intervista la Portman ha anche confermato che al momento la sceneggiatura del film prevede un dettaglio importante del personaggio: Foster sarà malata di cancro e troverà nel potere di Mjolnir la forza per affrontare questa terribile situazione.

Thor: Love and Thunder dovrebbe debuttare al cinema l’11 febbraio 2022 e vedrà la presenza, oltre ai già citati Chris Hemsworth e Natalie Portman, anche di Tessa Thompson e Christian Bale.

Taika Waititi sarà anche produttore e regista del pilot di Our Flag Means Death per HBO Max, la nuova serie TV che prende spunto dalla vita del pirata Stede Bonnet.