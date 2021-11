Cofanetti Blu Ray | I migliori da regalare a Natale

Manca sempre meno alle feste di Natale e, come ricordiamo sempre, non è mai troppo presto per iniziare a pensare ai regali. Il clima natalizio del resto è qualcosa di veramente unico: un’atmosfera in cui ognuno di noi può perdersi e approfittarne per sorprendere gli altri con dei doni davvero speciali.

Le offerte sono tantissime, e oggi vogliamo consigliarvi i migliori cofanetti Blu Ray da regalare in questo Natale 2021. Da grandi classici a novità imperdibili, passando per esclusive edizioni da collezione credeteci: ce n’è per tutti i gusti, date un’occhiata!

I migliori cofanetti Bly Ray da regalare a Natale

Harry Potter Collection

Partiamo alla grande con un esclusivo cofanetto contenente gli 8 film della saga di Harry Potter in Blu Ray: un’edizione davvero speciale, perfetta per gli amanti della serie ma (grazie al prezzo davvero contenuto) anche per coloro che vogliono scoprire uno dei più grandi fenomeni cinematografici degli ultimi decenni.

Pirati dei Caraibi Collection

Altro giro, altra saga indimenticabile: questa fantastica Collection comprende i cinque film di Pirati dei Caraibi, in un’edizione che vi garantiamo essere un’ottima idea regalo per tutti gli amanti delle avventure di Capitan Jack Sparrow.

Il Signore degli Anelli – La Trilogia

Ben sei Blu Ray e nove DVD, per un cofanetto da collezione perfetto per tutti gli amanti di una delle saghe più celebri di sempre. Questa fantastica edizione de Il Signore degli Anelli comprende le versioni estese dei tre film diretti da Peter Jackson, ma non solo: non mancano infatti decine e decine di ore di contenuti esclusivi, che raccontano la genesi del film e tante altre curiosità su una delle più grandi opere di J. R. R. Tolkien.

James Bond Collection

«Il mio nome è Bond, James Bond», una frase iconica per un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni. Siamo qui di fronte a un cofanetto Blu Ray davvero davvero speciale, con 24 film – da Licenza di Uccidere a Spectre – perfetti per (ri)vivere le avventure dell’Agente 007 nel corso delle generazioni. Un’idea regalo adatta ai veri appassionati, per un’offerta veramente irripetibile.

Matrix Trilogy

In attesa di poter finalmente ammirare il quarto capitolo, ecco un fantastico cofanetto Blu Ray con i tre film della saga di Matrix: un’edizione da collezione unica nel suo genere, che comprende i film in versione 4K Ultra HD e Blu Ray. Il modo migliore per scoprire, o riscoprire, tre opere capaci di definire un genere come poche altre prima.

Neon Genesis Evangelion – Ultimate Edition Box-Set

Sin dal suo annuncio, questo fantastico Box Set dedicato e Neon Genesis Evangelion ha attirato l’attenzione di migliaia e migliaia di appassionati da tutto il mondo: si tratta infatti di un preziosissimo oggetto da collezione, del quale ogni fan dell’opera di Hideaki Anno non può davvero fare a meno. Cosa comprende? I 26 episodi della serie televisiva, i film Death (True)2 e The End of Evangelion, un libro di 140 pagine ricco di approfondimenti, un artbook di 60 pagine, poster, cartoline, portachiavi e addirittura un pendente a forma di croce. Mica male, vero?

Star Wars – La Saga di Skywalker

Dalla discesa del giovane Anakin verso il lato oscuro fino alla lotta della Resistenza per salvare la galassia: questo fantastico cofanetto Blu Ray è davvero un prodotto imperdibile per tutti gli amanti della saga di Star Wars, con ben 18 dischi tra film e contenuti speciali impreziositi da una sorpresa come un ringraziamento esclusivo da parte di Mark Hamill. Disponibile in versione standard e nell’ancora più impressionante Deluxe Edition.

Sergio Leone – La Trilogia Del Tempo

Tre film che hanno definito la storia del cinema, direttamente dalla regia di uno dei più grandi di tutti i tempi. C’era una volta in America, C’era una volta il West e Giù la testa: tre pellicole firmate Sergio Leone qui proposte in versione restaurata, in un cofanetto da collezione a tiratura limitata con steelbook e libro. Una vera chicca per gli appassionati di grande cinema, nonché un oggetto da collezione davvero speciale.

Il Cavaliere Oscuro – La Trilogia

A parere di molti, i migliori film dedicati al personaggio di Batman: la trilogia de Il Cavaliere Oscuro, diretta da Christopher Nolan con protagonista Christian Bale, è senza di dubbio una delle più importanti della storia del cinema. In questo cofanetto Blu Ray potete trovarla in una versione in alta definizione, impreziosita da diversi contenuti speciali per tre film davvero spettacolari.

Fast & Furious Collection

8 film di una saga che non accenna a fermarsi, e che ormai è riuscita a superare ogni limite guadagnandosi l’affetto di appassionati da ogni parte del mondo: Fast & Furious non ha di certo bisogno di presentazioni, e questo cofanetto da collezione è una vera chicca per i fan più accaniti. Non mancano infatti scene inedite e tagliate, commenti al film, dietro le quinte esclusivi e molto, moltissimo altro!

Nolan Collection

Un altro cofanetto dedicato a Christopher Nolan, con 21 dischi a ripercorrere alcune delle pellicole più importanti del regista britannico. Da Dunkirk a The Prestige, passando per Interstellar e Inception fino alla trilogia dedicata a Batman: un cofanetto Blu Ray davvero imperdibile, con ore e ore di contenuti speciali esclusivi tutti da scoprire!

True Detective

Le tre stagioni di True Detective, in un esclusivo cofanetto Blu Ray da collezione. Un’idea regalo perfetta per gli appassionati della serie HBO ma anche per coloro che volessero scoprirla, con tre storie ricche di tensione e colpi di scena con protagonisti, tra gli altri, Matthew McConaughey e Colin Farrell.

Game of Thrones – La Serie Completa

Le otto stagioni di Game of Thrones in Blu Ray, in un cofanetto con ben 33 dischi impreziosito da oltre 15 ore di contenuti speciali (tra cui il documentario “Game of Thrones: The Last Watch” e lo speciale presentato da Conan O’ Brien). Un box set perfetto per ogni amante della serie, nonché un pezzo unico da aggiungere alla propria collezione per rivivere in ogni momento una delle serie TV più importanti di sempre.

Twin Peaks – La Serie Completa

Le due stagioni originali di Twin Peaks e la serie evento uscita nel 2017, il tutto diretto da David Lynch in un cofanetto Blu Ray ricco di contenuti speciali e dietro le quinte. L’occasione perfetta per fare un prezioso regalo agli appassionati di una delle serie fondamentali della storia della televisione, ma anche per farla scoprire a chi ancora non ha avuto la fortuna di viverla in tutto il suo splendore.

