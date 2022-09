Grandi notizie per i fan del wrestling tricolore. Si terrà domani sera alla Villa del Colle di Collesalvetti (Livorno) l’evento Colossal, appuntamento annuale organizzato dalla SIW (Superior Italian Wrestling), promotion nostrana che negli ultimi anni ha saputo conquistare sempre più fan. Lo show, che inizierà alle ore 21, ospiterà le più grandi stelle del panorama oltre all’atteso ritorno sul ring di Maurizio Merluzzo, che riporterà in scena il suo alter ego Capitan Fintus.

La card di Colossal, il grande evento della SIW

Anche quest’anno l’attesa dei wrestling-maniaci è tutta diretta verso il ladder match che avrà in palio il cosiddetto “Colossal Contract”. Come da tradizione 6 wrestler si troveranno sul ring: Bon Giovanni/Johnny Bono vs Costantino vs Darko The Suplex Star vs Ivan LaCroix vs JET SIW vs Leon Chiro vs Rombo di tuono – Tempesta. L’obiettivo è essere il primo a raggiungerne la cima, per fare proprio il premio sospeso a un filo: un contratto aperto, appunto, che permetterà a chi lo avrà in mano di ottenere, nell’arco dell’anno solare, un match valevole per uno dei titoli di Campione sanzionati dalla SIW, in singolo o a coppie.

Occhi puntati anche sulla open challenge di Sangre latino Rafael e sul triple threat match al femminile che vedrà impegnate il gioiello del ring Electra, Swan e un’avversaria a sorpresa. In palio anche i titoli di coppia della SIW: il team composto da Alex Flash e Liam Massett (High Society) affronterà Pan l’Anima Libera e Picchio “Lucha Pride”, ovvero Most Wanted.

Come detto in apertura, la Villa del Colle ospiterà inoltre il ritorno sul quadrato della web-star MaurizioMerluzzo, che tornerà a vestire i panni del popolare “Capitan Fintus” per misurarsi contro uno dei wrestler più odiati della scuderia, il maestro della provocazione Vertigo. Lunghi mesi di schermaglie hanno portato a questa agognata resa dei conti, certi che tutto il pubblico presente si trasformerà nella più folta “ciurma” che il condottiero abbia mai avuto dalla sua parte.

The measure is full of Maurizio Merluzzo. Attacked directly in his home by Vertigo, his decision was immediate: to return to the ring once again. It is therefore official, at #Colossal2022 Captain Fintus will face the Total Package directly to settle the score once and for all! pic.twitter.com/XWYAJlUmxw — SIW Wrestling (@SIW_Wrestling_) July 20, 2022

Dulcis in fundo, il main event della serata il campione italiano Nick Wave difendere il titolo dall’assalto di Nico Inverardi, uno dei migliori wrestler attualmente in circolazione nel panorama nostrano. Un match che promette scintille. Tutto questo, e molte altre battaglie ancora da rendere note. La prima campana suonerà alle ore 21 e da quel momento i fan assisteranno a tre ore di pura adrenalina. Grazie alla SIW, il wrestling sta vivendo un nuovo ritorno in auge nel nostro Paese. Un movimento in continua crescita e con un sempre maggior numero di nuovi aspiranti Campioni che possono contare non solo sui migliori trainer nazionali, match che hanno inoltre la possibilità di crescere grazie anche a momenti di formazione -sino a veri e propri periodi di training oltre confine – insieme alle più grandi Star del panorama europeo e statunitense.

Dove vedere SIW Colossal

Ultimi biglietti sono ancora in vendita sul sito ufficiale della promotion. Per chi non riuscisse ad essere presente, l’evento sarà visibile su YouTube e Twitch.