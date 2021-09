Colpo di scena in WWE: incredibile cambio di titolo a Raw

La puntata di lunedì sera di Monday Night Raw, show di punta della WWE, verrà a lungo ricordata per un evento shock. Big E, uomo di punta del New Day, ha incassato con successo il Money in the Bank ai danni di Bobby Lashley, laureandosi per la prima volta in carriera WWE Champion.

Si interrompe dunque il regno dell’ex leader dell’Hurt Business, che in questi mesi ha decimato avversari del calibro di Drew McIntyre e Goldberg. L’incasso di Big E è avvenuto al termine del main event della puntata che ha visto Lashley scontrarsi con Randy Orton.

Lo show si è dunque concluso con i festeggiamenti del trio e gli applausi del pubblico. Big E aveva annunciato prima della messa in onda di Raw che avrebbe incassato la valigetta, ma in pochi erano certi della sua riuscita. Per la prima volta in oltre 58 anni di storia, dunque, il WWE Championship passa di mano in un match con protagonisti due atleti di colore.

Big E diventa il nuovo WWE Champion

La vittoria di Big E è diventata in breve tempo uno dei punti caldi del wrestling web, venendo elogiata anche da superstar appartenenti a federazioni differenti.

Sarà interessante capire come cambieranno gli scenari in vista di Extreme Rules, prossimo PPV della WWE in programma domenica 26 settembre, e soprattutto in occasione del Draft, previsto a inizio ottobre.

Nelle scorse settimane Big E aveva fatto spesso capolino a SmackDown, facendo ipotizzare un incasso ai danni di Roman Reigns. L’attuale Universal Champion ha commentato a suo modo l’accaduto con due semplici parole: “Decisione Saggia”.

Vi ricordiamo che potete seguire le puntate di Monday Night Raw con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa sulla piattaforma Discovery+. Per abbonarvi, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.