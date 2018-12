Comanauts: risveglierete il Dr. Strobal dal coma?

Aperti i preorder e pubblicata da Plaid Hat Games una nuova preview del gioco in scatola Comanauts, un gioco cooperativo per 2-4 giocatori ambientato all‘interno della mente di un brillante scienziato in cui i giocatori potranno scegliere tra 22 avatar diversi da poter interpretare, ognuno dei quali dotato di abilità ed equipaggiamenti unici.

Ideato da Jerry Hawthorne, creatore di Mice and Mystics e Stuffed Fables, Comanauts è il secondo gioco che utilizza la meccanica dell’ Adventure Book system. Questo sistema di gioco è stato introdotto in Stuffed Fables e fornisce una nuova esperienza ludica rivolta ai giocatori più esperti, ma contrariamente a Stuffed Fables questo prodotto ,per le tematiche trattate, non è adatto ai giocatori più giovani.

In un Adventure Book Game, le meccaniche tipiche dei board game si fondono quelle dei librigame e il manuale di gioco, o Storybook, diventa una parte fondamentale dell’azione assumendo molteplici ruoli e finalità diventando: libro delle regole, libro della storia e tabellone di gioco. La durata media di ogni partita è stimata in 90-120 minuti.

La storia di Comanauts si svolge all’interno di una mente in coma, di seguito vi proponiamo l’incipit dell’avventura:

Il Dr. Martin Strobal, la mente più brillante della nostra generazione, è in coma.

Il suo Mobius Ring, l’invenzione che avrebbe dovuto cambiare il mondo, ha causato uno dei disastri più grandi della storia dell’uomo. Il Mobius Ring era stato progettato con lo scopo di fornire illimitata energia pulita, tuttavia a causa di un malfunzionamento il Dr. Strobal è stato investito da un’ondata di radiazioni che hanno generato un buco nero, creando una singolarità che minaccia di consumare il mondo. Abbiamo bisogno di riportare il dottore ad uno stato cosciente e l’unico modo per risvegliarlo dal coma è quello di entrare nel suo subconscio e liberarlo dai demoni interiori che lo tengono prigioniero.

Lo scopo del gioco è quello di terminare l’avventura e risvegliare lo scienziato dormiente dal coma. I giocatori saranno coinvolti in una corsa contro il tempo esplorando la mente tormentata di Strobal.

Viaggiando per le varie Comazone i giocatori dovranno fare attenzione perché nulla è davvero come sembra e i paesaggi che esploreranno potranno essere contorti e bizzarri. Durante la partita, bisognerà indagare sul passato del Dr. Strobal. Il Background dello scienziato fornirà ai player gli indizi essenziali a farlo risvegliare, ma per riuscire a liberare davvero la sua mente si dovranno individuare, scoprire e affrontare i demoni interiori che tormentano il loro ospite e riuscire a recidere il legame che hanno con la sua mente.