Jundo, la piattaforma digitale italiana per la lettura di webtoon e fumetti online sia italiani sia internazionali, al Comicon 2022 ha annunciato 7 nuovi webtoon cinesi. I titoli annunciati sono una selezione delle novità che sbarcheranno sulla piattaforma italiana per la lettura di webtoon e fumetti online nei prossimi mesi, tra cui: Salad Days, Dolo’s Destiny Pill e Code of Silence.

Comicon 2022: 7 nuovi webtoon cinesi in arrivo su Jundo

DOLO’s Destiny Pill di Xin Ke, Tu Jiezi

Uscita: 22 aprile

Publisher: Kuaikan Comics

Jana è un’artista di talento, ma è anche un’impacciata liceale. Quando il suo primo amore, Conrad, si trasferisce nella sua scuola, lei è al settimo cielo… ma lui nega pubblicamente di conoscerla. Jana vorrebbe morire dalla vergogna, ma Dolo, una misteriosa creatura, ha proprio ciò che le serve: una pillola che potrebbe cambiare il suo destino! Tutto ciò che vuole in cambio è qualcosa di prezioso per lei. Cosa sacrificherà Jana per realizzare i suoi sogni? Nulla potrebbe andare storto… giusto?

Guwei Nanting – The Last Dynasty

Uscita: maggio

Publisher: Kuaikan Comics

Gao Ying, un ragazzo chiacchierone che vuole solo frequentare l’Università Guangmei, è entrato per errore nell’Hotel Dinastia Qing nel villaggio di Nanting. Si è ritrovato coinvolto in una misteriosa disputa iniziata secoli or sono. Il peccatore Yinting, il re di Zhennan della dinastia Qing, è rimasto solo per 300 anni in attesa del prescelto in grado di sigillare completamente il “Taisui”. Sarà stato solo un incidente o sarà stato il fato a farli incontrare?

Universal Love di Liyu wan yi

Uscita: maggio

Publisher: Kuaikan Comics

La polizia è in preda al panico! Strane cose continuano ad accadere in tutta la città. Un uomo prende in ostaggio la sua ragazza, una moglie scomparsa si trasforma improvvisamente in una dea della fortuna… sarà l'”Universal Love Bazar”, che sostiene di poter risolvere tutti i problemi d’amore, il colpevole dietro tutti questi strani incidenti? Un’affascinante storia d’amore sbocciata fra un’impetuosa strega che vende oggetti per risolvere le questioni di cuore viaggiando fra le dimensioni e un diligente poliziotto!

The Constellation of Us di Long jiu

Uscita: maggio

Publisher: Kuaikan Comics

Una forza indescrivibile avvicina Weiyu e Hao. Come due stelle attratte nella stessa orbita, questi due compagni di classe erano destinati ad avere un impatto sulla vita dell’altro… ma l’ultimo scherzo di Weiyu potrebbe costargli il suo più caro amico. Oppressi dalle aspettative delle loro famiglie, i due non possono fare a meno di chiedersi se la loro amicizia sia pura o solamente figlia delle circostanze. Eppure quella forza li attira ancora. Sono destinati a essere più che semplici amici? O erano solamente destinati a incrociarsi nella distesa celeste della vita?

You Loved Me di Kingsley, Qian Ben

Uscita: maggio

Publisher: Kuaikan Comics

“Ho dimenticato tutte le formule di matematica, solo per ricordarmi che tu mi hai amato”. Se non vogliamo versare altre lacrime rincontrandoci in futuro, sarebbe meglio lasciarci prima senza rimpianti. Abbiamo avuto una relazione importante, sei scomparso per sei lunghi anni e ora sei tornato! Due persone che palesemente si amano, perché dovrebbero comportarsi come degli sconosciuti incontrandosi dopo tutto questo tempo? Una storia d’amore coi suoi alti e bassi, che dura da 12 anni sta per iniziare.

Salad Days di Xinyue, Xue Bao, Tang liu cang

Uscita: giugno

Publisher: Changsha Haoliaoshen Culture Media Co., Ltd

Questa è la storia tra un giovane e innocente ballerino e un appassionato e determinato pugile. Dopo essersi incontrati la prima volta sono cresciuti insieme e hanno continuato a sostenersi a vicenda. Anche davanti a difficoltà e ostacoli non hanno mai smesso di inseguire i loro sogni. Salad Days è una storia di sudore, duro lavoro e amicizia. Non importa se le loro strade sono diverse, continueranno ad esserci l’uno per l’altro!

The Code of Silence di Tan xing, Nan zhazha zi

Uscita: luglio

Publisher: Changsha Haoliaoshen Culture Media Co., Ltd

Joaquin è l’assassino più bravo di tutta la famiglia Nielsen. È incaricato di uccidere una famiglia composta da tre persone. Viene a scoprire per caso che Davion, il figlio della famiglia che deve uccidere, lo aveva aiutato in passato, per cui decide di risparmiare solo lui. Davion non è ancora a conoscenza di quanto accaduto, perciò si rifugia da Joaquin e spera che lui gli insegni come poter vendicare i propri genitori adottivi. Joaquin diventa così l’insegnante di Davion. Un assassino dal cuore di ghiaccio incontra un ragazzo puro e gentile come un coniglio bianco… Sarà proprio lui a sciogliere il suo cuore? Quando Davion verrà a conoscenza della verità, come reagirà?

A proposito di Jundo

Jundo è il partner italiano esclusivo di Kuaikan Comics, la più grande piattaforma cinese di webtoon e intrattenimento di cui pubblica oltre 20 opere. Jundo è nata da un team di 14 ragazzi under 30, grazie alla vittoria del bando della Regione Lazio “Fondo per le startup culturali e creative”, con l’obiettivo di espandere l’orizzonte del fumetto, permettendo da un lato ai lettori di avvicinarsi a stili e generi diverse come i webtoon cinesi e coreani e dall’altro agli autori emergenti di arrivare sul mercato con i Jundo Original, evitando le difficoltà legate all’autoproduzione e alla distribuzione. Su Jundo Comics Shop i lettori potranno acquistare le versioni cartacee dei Jundo Original, il cui ricavato va interamente all’autore.

L’intero catalogo Jundo è fruibile tramite la App e il sito ufficiale www.jundo.it con un abbonamento mensile di 1,99 euro. Il primo capitolo di tutte le opere è invece gratuito per chiunque si iscriva. Nel Jundo Comics Shop sono inoltre disponibili gli Original cartacei il cui ricavato, esclusi costi di spedizione e stampa, va interamente all’artista. Da segnalare che con la nuova versione della app già disponibile, che include caroselli tematici e sempre più modi per scoprire nuovi titoli per tutti i gusti, dal 1 Marzo tutti gli utenti che scaricheranno la app potranno usufruire di un mese gratuito di prova. Infine, sempre dal 1 Marzo è disponibile l’abbonamento annuale a 19,99 (quindi con uno sconto del 20%).