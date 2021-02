Constantine – HBO Max e JJ Abrams al lavoro sul reboot?

Nella giornata di ieri ha iniziato a circolare insistente la voce secondo la quale HBO Max e Bad Robot, la casa di produzione di JJ Abrams, avrebbe iniziato a lavorare su un reboot di Constantine come serie TV spin-off della già confermata Justice League Dark di cui vi avevamo parlato approfonditamente parlando in questo nostro articolo.

La voce sarebbe stata corroborata nelle ultime ore dall’attendibile Deadline che addirittura associato al progetto già uno showrunner e capo sceneggiatore. La nuova serie è descritta dai toni molto oscuri.

Constantine – i primi dettagli sul reboot

Secondo quanto riportato da Deadline sarà Guy Bolton ad occuparsi della sceneggiatura. Lo scrittore, inglese come il personaggio, ha recentemente venduto i diritti del suo ultimo romanzo The Pictures alla Sigma Film di David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) e ha firmato il pilot della serie originale The Croupier (Gentleman Jack, Lookout Point e Sky). Lo script dovrebbe essere valutato a marzo insieme ad altri progetti DC in fase di sviluppo e supervisione per HBO Max da Bad Robot.

Interessanti sono anche le voci che riguardano il protagonista della serie. Si tratterebbe di un attore giovane, britannico di etnia bipoc (black, Indigenous and people of color). Si cercherebbe quindi un attore di etnia legata al substrato culturale britannico (di origine indiana, pakistano o di colore) e come riferimento per il casting ci sarebbe l’attore Riz Ahmed.

Ricordiamo che il personaggio, creato da Alan Moore, aveva le fattezze di Sting. In passato a dare il volto al personaggio ci sono stati Keanu Reeves nel film omonimo del 2005 diretto da Francis Lawrence e Matt Ryan che dopo la sfortunata serie TV omonima prodotta da NBC durata appena una stagione è stato adottato dall’Arrowverse di The CW comparendo in Arrow e poi divenendo series regular in DC’s Legends of Tomorrow.

Gli altri progetti in sviluppo per HBO Max

HBO Max ha recentemente confermato lo sviluppo di altri progetti spin-off come la serie TV con protagonista il Dipartimento di Polizia di Gotham City ambientata nello stesso universo narrativo di The Batman di Matt Reeves e Peacemaker, la serie spin-off di The Suicide Squad sviluppata da James Gunn con protagonista John Cena.

Justice League Dark è invece la “squadra” preposta ad affrontare minacce legate alla magia e le cui avventure sconfinano spesso in territori horror. Nella sua ultima incarnazione è guidata da Wonder Woman.

Justice League Dark è stato uno dei primi tre progetti DC sviluppati per la piattaforma HBO Max dopo la serie TV Green Lantern e la serie antologica Strange Adventures. Non si conoscono attualmente dettagli sul progetto né quali personaggi vi compariranno: difficile il coinvolgimento di Wonder Woman mentre sarebbe interessante capire se DC, Warner Bros. e Abrams vogliano sfruttare lo Swamp Thing visto sulla omonima serie DC Universe.

Il progetto è stato più volte annunciato, rinviato e rimaneggiato passando fra le altre come film nelle mani di Guillermo Del Toro e Doug Liman.

Nata nel 2011, la Justice League Dark è stata una delle serie portanti dei New 52 soprattutto con l’arrivo di Jeff Lemire ai testi. La serie è stata poi rilanciata pochi mesi fa da James Tynion IV attuale scrittore di Batman.