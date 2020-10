Constantine questa sera su Italia 2

Ancora un lunedì in prima serata in compagnia degli eroi (cinematografici) DC. Questa sera tocca a Constantine con Keanu Reeves tenerci compagnia a partire dalle 21.10 circa su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre).

Constantine – il film

Constantine è il film del 2005 diretto da Francis Lawrence, adattamento molto libero della serie Hellblazer edita da DC/Vertigo, con protagonista Keanu Reeves nei panni del protagonista John Constantine. Il film è ambientato a Los Angeles anziché in Inghilterra come la serie a fumetti ed ovviamente anche Constantine diventa americano. Il tono è cupo, quasi horror e non manca una buona dose di azione.

Nel cast figurano anche Rachel Weisz (Angela Dodson; Isabel Dodson), Shia LaBeouf (Chas Kramer), Djimon Hounsou (Papa Midnite); Peter Stormare (Lucifero) e Tilda Swinton (Arcangelo Gabriele). Nella versione italiana Keanu Reeves è, come consuetudine, doppiato dal grande Luca Ward.

Eccovi una breve sinossi:

John Constantine è un insolente detective del soprannaturale che è stato letteralmente all’inferno e poi tornato sulla terra. Quando Constantine inizia a collaborare con la poliziotta Angela Dodson per risolvere il misterioso suicidio della sorella gemella, le indagini li portano in un mondo di demoni ed angeli che esiste dietro la facciata della Los Angeles contemporanea. Coinvolti in una catastrofica serie di eventi soprannaturali, i due si legano l’un l’altra nella ricerca della pace ad ogni costo.

Pur discostandosi moltissimo dalla sua controparte fumettistica per tono e intenzioni, Constantine è un film molto godibile ed ebbe un discreto riscontro di critica e pubblico.

Il personaggio di John Constantine è tornato qualche anno fa in televisione con una sua sfortunata serie TV interpretata da Matt Ryan tornato a vestire i panni del mago tabagista anche in DC’s Legends of Tomorrow.

Si vocifera che Constantine, interpretato da un nuovo attore, sarà anche protagonista di Justice League Dark ovvero la serie TV in sviluppo per HBO Max da JJ Abrams.

Constantine – un sequel o una director’s cut?

Durante il panel svoltosi al Comic-Con@Home , nel quale è celebrato il quindicesimo anniversario della pellicola con una reunion del cast, il regista Francis Lawrence ha parlato della possibilità di realizzare un sequel o lavorare su una director’s cut del film. Inoltre con le ultime evoluzioni dell’universo cinematografico DC e con l’introduzione del Multiverso si è detto possibilista anche di un ritorno di Keanu Reeves nei panni del mago in trench.