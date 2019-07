Crisi sulle Terre Infinite: Brandon Routh sarà Superman di Kingdom Come

Sarà ancora una volta Brandon Routh a interpretare Superman di Kingdom Come in Crisi sulle Terre Infinite, crossover dell'Arrowverse.

Sarà ancora una volta Brandon Routh a interpretare Superman di Kingdom Come in Crisi sulle Terre Infinite, crossover dell’Arrowverse. L’annuncio è arrivato nel corso dell’evento Comic Con di San Diego che si è svolto nei giorni scorsi. In oltre assisteremo al ritorno di Jon Cryer, che vestirà i panni di Lex Luthor.

Dunque, i fan saranno contenti di vedere l’Uomo D’acciaio interpretato da Brandon Routh nella serie televisiva. L’attore, mostrando una maglietta nel corso del Comic Con di San Diego, ha reso pubblica la notizia riguardante il suo ruolo di Superman di Kingdom Come. Ciò significa che l’attore interpreterà una versione più “vecchia” del famoso supereroe. Ancora però non si è ben capito se Supermen di Kingdom Come sia collegata a Superman Returns, dunque è ancora tutto da vedere.

Ricordiamo che Kingdom Come è un fumetto realizzato da Mark Waid e Alex Ross. Le vicende di questa serie di fumetti è ambientata in un luogo dove tutti i supereroi sono molto più violenti. Infatti, gli appassionati sapranno bene che gli eventi sono incentrati sugli scontri tra Superman, Wonder Woman, Batman e tutti gli altri e una nuova generazione supereroi.

Dunque, cosa ne pensate del fatto che, ancora una volta, sarà Brandon Routh a interpretare Superman di Kingdom Come in Crisi sulle Terre Infinite? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.