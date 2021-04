Crowdfunding: i migliori progetti geek – Aprile 2021

Il Crowdfunding è una tecnica di finanziamento che parte dal basso e che permette di ottenere fondi grazie alle donazioni da parte di utenti interessati ad un determinato progetto. Nel corso degli anni sono nate decine di piattaforme riguardanti varie tipologie di Crowdfunding. Da Kickstarter a Indiegogo e da DeRev ad Eppela, diamo uno sguardo ai progetti geek più interessanti e curiosi di Aprile 2021.

Crowfunding migliori Aprile 2021

HaloFalls

Progettata per creare un’oasi di calma ovunque sia posizionata, HaloFalls è una fontana d’acqua da interni unica nel suo genere perché riesce a ricreare i suoni rigeneranti della natura in un elegante e compatto design. Il dolce suono dell’acqua che scorre può essere un’esperienza meditativa che si traduce in uno stato d’animo più felice, più sano e più calmo. È stato testato come la semplice vista e il suono dell’acqua possano indurre a un aumento del flusso sanguigno al cervello e il conseguente miglioramento del trasporto di sostanze neurochimiche che stimolano varie sensazioni di tranquillità e felicità nella persona.

Il suo funzionamento è molto semplice grazie alla configurazione Plug&Play: basta collegarlo a una sorgente elettrica e aggiungere dell’acqua nell’apposito alloggiamento. Il dispositivo è stato progettato in modo da rendere la manutenzione estremamente ridotta dato che può essere facilmente smontato per la pulizia usando delle semplici soluzioni detergenti. Sono presenti anche due modalità di illuminazione preimpostate in modo da avere la flessibilità di creare un’atmosfera adatta al vostro umore: bianco freddo (6000 K) e bianco caldo (3000 K).

Infine l’HaloFalls funge anche da speaker Bluetooth progettato appositamente per diffondere un suono eccezionale in qualsiasi ambiente grazie a due potenti altoparlanti da 5 W con un driver full range ultra ampio e una griglia a 360 gradi. Per proteggere gli altoparlanti da fuoriuscite accidentali di acqua, lo speaker è costituito da un tessuto resistente all’acqua di alta qualità.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 19.346 euro

19.346 euro Scadenza del progetto: 12 maggio 2021

Pixels – The Electronic Dice

Pixels sono, forse, i dadi più belli che voi abbiate mai visto. Sono dotati di LED, di tecnologia smart e le dimensioni sono più o meno quelle dei normali dadi, con la differenza che possono essere personalizzati per illuminarsi quando e come desiderate. Incredibilmente resistenti, lisci e dettagliati, spiccano per la loro batteria interna ricaricabile che garantisce un’autonomia di ben 5 ore di utilizzo continuato (circa 20.000 rotolii). Dopodiché basta semplicemente inserirli nella custodia in dotazione, come se fossero degli auricolari Bluetooth.

I dadi Pixels presentano un chip interno che avvisa da che parte stanno rotolando comunicando il risultato tramite Bluetooth su smartphone e tablet. Questo significa che questi dadi possono funzionare con Roll20, Foundry o una qualsiasi delle vostre piattaforme di gioco preferite. Sono disponibili in varie forme, colorazioni e materiali, ma ricordate che ognuno di essi oltre ad essere resistenti alle cadute, sono assolutamente impermeabili.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 168.536 euro

168.536 euro Scadenza del progetto: 8 aprile 2021

Bowio

Siete amanti della lettura e non volete perdervi nemmeno un momento per immergervi nelle atmosfere del vostro romanzo preferito? Su Kickstarter è presente uno dei progetti più curiosi per quanto riguarda la luce da lettura. Questo prende il nome di Bowio e non è altro che una sorta di cintura elegante realizzata con un cartone certificato FSC 380gsm di qualità Kraft realizzata interamente con materiali riciclati al 100% o in similpelle 100% vegana.

Al suo interno è presente una striscia di LED che funziona grazie a una struttura ibrida, ovvero tramite una batteria ricaricabile o usa e getta. La luminosità dei LED può essere regolata a proprio piacimento così da non infastidire la lettura, così come può essere regolata l’inclinazione del dispositivo in base alla posizione del libro. Inoltre i LED a luce calda sono stati allineati per creare una forma ad arco e proiettare un’illuminazione uniforme. Le clip magnetiche montate alle estremità di Bowio hanno una forza di presa progettata appositamente per rimanere salde alla copertina del libro anche durante il trasporto. Senza le clip, il dispositivo può funzionare anche da segnalibro.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Kickstarter

Kickstarter Obiettivo economico: 8.426 euro

8.426 euro Scadenza del progetto: 9 aprile 2021

XION CyberX

CyberX è l’eBike dall’aspetto più grintoso che sia mai stato realizzato grazie all’illuminazione a LED che simula dei laser e ai pannelli laterali personalizzabili dall’aspetto cyberpunk. Come se non bastasse, la sua costruzione gli consente di essere usato sia su strada che fuoristrada con una velocità massima di 80 Km/h e un’autonomia di più di 160 chilometri. Inoltre è omologato per due persone grazie al sedile ampio e comodo.

Nessun’altra eBike sul mercato consente di personalizzare il colore del telaio, il colore della sella e il design dei pannelli laterali stampati al laser, CyberX lo fa. Tutto questo è garantito da una potente batteria da 72 V e al motore Mid-Drive da 750 watt. Infine il motore con trasmissione a cinghia garantisce affidabilità, corse più fluide e manutenzione zero.

Piattaforma dove è presente il Crowdfunding: Indiegogo

Indiegogo Obiettivo economico: 21.032 euro

21.032 euro Scadenza del progetto: 7 maggio 2021

Sentinels of the Multiverse: Definitive Edition

Uno scienziato pazzo tiene in ostaggio il mondo intero con il suo dispositivo apocalittico. Un’intelligenza artificiale autocosciente imperversa nelle principali città, decisa a distruggere tutta la vita umana. Uno spirito caotico della Terra usa il suo controllo sugli elementi naturali del mondo per minacciare l’intera umanità e un suprematista guida il suo esercito di potenti seguaci per sconfiggere chiunque si opponga al suo obiettivo di conquista globale. Solo pochi coraggiosi eroi ostacolano tutti questi cattivi e le loro ignobili trame. Sentinels of the Multiverse è tornato e più bello che mai, con una grafica completamente nuova, meccaniche notevolmente semplificate e nuove storie da vivere.

Sentinels of the Multiverse è un gioco cooperativo in cui ogni giocatore controlla un eroe, usando i propri poteri, abilità e ingegno per collaborare con i propri compagni eroi e salvare il mondo. Ogni gioco coinvolge da tre a cinque eroi che combattono contro un cattivo in un ambiente pericoloso. Il Cattivo e l’Ambiente non sono gestiti da un giocatore dedicato, ma sono controllati girando le loro specifiche carte e seguendo le istruzioni scritte su di esse. Il gioco inizia con il turno del Cattivo, quindi ciascuno degli Eroi in ordine di turno in senso orario attorno al tavolo deve già fin da subito cercare di capire come andare avanti. Riuscirete a battere tutti i nemici?