Cry Macho: trailer ufficiale del nuovo film di Clint Eastwood

Clint Eastwood, all’età di 91 anni, torna ancora una volta nei panni di protagonista nel suo ultimo film Cry Macho. La leggenda di Hollywood sarà sia regista che interprete principale nel prossimo film che vedrà come personaggio centrale un vecchio e ruvido cowboy in una drammatica pellicola neo western per una storia di redenzione ed emancipazione. Cry Macho, infatti, parlerà di vecchiaia, del senso della vita e di come l’essere uomini abbia un significato più profondo rispetto a un superficiale e stancante machismo.

Cry Macho: il trailer e la sinossi ufficiale

Il film uscirà nelle sale statunitensi dal 17 settembre, mentre in Italia il film uscirà a ottobre. Nelle ultime ore è stato pubblicato il primo trailer ufficiale:

Cry Macho è l’adattamento dell’omonimo romanzo scritto da N. Richard Nash e pubblicato nel 1975. Il film racconta la storia del vecchio Mike Milo, un’ex star dei rodeo e adesso un allevatore di cavalli fallito e stanco del mondo e della vita. Nel 1978 decide di accettare l’incarico offertogli da un ex capo: riportare negli Stati Uniti il figlio dell’uomo dal Messico, cercando di tenerlo lontano dalla madre alcolizzata. Diretti verso il Texas, tramite strade secondarie e pericolose, i due affrontano un viaggio inaspettatamente impegnativo, durante il quale il cavallerizzo stanco del mondo trova il proprio senso di redenzione per gli errori del passato.

La sceneggiatura è stata scritta da Nick Schenk, già divenuto celebre per aver realizzato gli script di altri film di Eastwood come Gran Torino e The Mule. Inoltre lo stesso romanzo (che potete recuperare su Amazon) è stato più volte oggetto di tentativi di adattamento, con casting di attori che prevedevano nomi del calibro di Arnold Schwarzenegger, Pierce Brosnan e Burt Lancaster per il ruolo di Mike Milo. Lo stesso Eastwood aveva valutato di interpretarlo sul finire degli anni Ottanta, ma poi il progetto venne messo da parte.