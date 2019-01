Cthulhu: A Deck Building Game cambia casa, Wyvern Gaming lascia Ninja Division e si unisce ad Impressions

Wyvern Gaming porrà fine all’accordo con Ninja Division e inizierà una nuova partnership con Impressions per la gestire della distribuzione dei suoi prodotti.

Il cambiamento include anche i prodotti di punta dell’editore ovvero la seconda edizione di “Cthulhu: A Deck Building Game” e “Short Order Hero”. Entrambi saranno quindi disponibili tramite Impressions a partire da aprile mentre si dovrà aspettare maggio per poter acquistare “Sojourn” e l’espansione per “Cthulhu The Horror in Dunwich”. L’uscita di “Onami” è prevista per il mese di Giugno

Cthulhu: A Deck Building Game, finanziato da una campagna Kickstarter nel 2016, venne poi distribuito dalla Ninja Division. In questo gioco di deck-building, i giocatori devono cooperare per fermare le folli macchinazioni degli Antichi Dei. La nuova edizione includerà alcune correzioni, un regolamento aggiornato e nuovi modelli di carte. Da 1 a 6 giocatori. Il prezzo previsto è $ 59,99.

The Horror of Dunwich, prima espansione per Cthulhu: A Deck Building Game sarà il set indipendente. Questo sposta l’azione nella misteriosa città di Dunwich e l'”orrore” che vive al suo interno. Può essere giocato da solo o abbinato al gioco originale. Il prezzo previsto è $ 59,99.

Short Order Hero mette i giocatori nei panni di cuochi di scarsa fama che gareggiano per l’unico posto di lavoro disponibile in una tavola da “cucchiaio unto”. I giocatori gareggiano per servire i pasti migliori che possono mentre sabotano gli sforzi dei loro rivali. Il tutto condito da elementi artistici di Greg Wray, già attivo presso Warner Bros. Da 2 a 5 giocatori. Il prezzo previsto è $ 24,99.

In Sojourn, il giocatore deve recuperare i frammenti della propria macchina del tempo rotta, sparsi in tutte le ere, e ricomporla prima che vadano persi per sempre nei meandri del tempo. Un solo giocatore Il prezzo previsto è $ 24,99.

Onami, sebbene facesse parte dell’accordo originale di Wyvern con Ninja Division , non è mai stato distribuito. La nuova partnership con Impression consentirà alla Wyvern di rilasciare il gioco in commercio a partire da giugno. Il prezzo previsto è $ 29,99.