Cultura Pop & Grafite presentano Disegnare la Cultura Pop – LEGO Batman

Nuovo appuntamento con Cultura Pop & Grafite presentano Disegnare la Cultura Pop. Martedì 30 marzo, a partire dalle 18, Cultura Pop ospiterà sul suo canale Twitch Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione.

Antonio Antro (docente di Colorazione Digitale) illustrerà e colorerà in diretta LEGO Batman per la gioia dei nostri utenti più giovani ma soprattutto per quella dei LEGOmaniaci di ogni età!

Modera Domenico Bottalico.

Cultura Pop & Grafite presentano Disegnare la Cultura Pop – Justice League

Cultura Pop & Grafite presentano Disegnare la Cultura Pop è uno spazio quindicinale nato dalla sinergia fra Cultura Pop e Grafite, Scuola di Fumetto Disegno e Illustrazione, e pensato per vivere, su una piattaforma estremamente interattiva e performante, il mondo del disegno e dell’illustrazione attraverso l’esperienza di professionisti del settore che daranno il loro esclusivo punto di vista e non solo su tutto quello che è cultura pop!

Disegnare la Cultura Pop è una vera e propria estemporanea di disegno dal vivo sul canale Twitch di Cultura Pop in cui l’autore ospite disegna un argomento “caldo” nell’immaginario nerd!

Potete recuperare il primo incontro di Cultura Pop & Grafite presentano Disegnare la Cultura Pop dedicato a WandaVision sul canale Twitch di Cultura Pop.

Potete recuperare il primo incontro di Cultura Pop & Grafite presentano Disegnare la Cultura Pop dedicato a Justice League sul canale Twitch di Cultura Pop.

A proposito di Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione

Grafite – Scuola di Fumetto, Disegno e Illustrazione è la prima e unica scuola triennale nata in Puglia pensata per disegnatori e creativi di tutte le età.

Con le sue tre sedi (Bari, Taranto e Lecce) rappresenta a tutti gli effetti un polo di respiro regionale che grazie all’implementazione di una vasta selezione di corsi online è diventata velocemente un punto di riferimento nazionale per quanto concerne la formazione nel fumetto e nell’illustrazione tradizionale e digitale.

Grafite annovera un corpo docenti composto da professionisti delle più importanti case editrici seriali e autoriali. L’offerta didattica di Grafite permette ai propri allievi, un elevato grado di specializzazione nelle arti visive, il fumetto, la grafica 2D/3D con annesso mondo dell’animazione, coniugando le arti tradizionali con le più recenti tecniche digitali.

