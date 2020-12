CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Giacomo Keison Bevilacqua

Ritorna CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori. Domani 10 dicembre, a partire dalle 21, CulturaPOP ospiterà sul suo canale Twitch uno dei più eclittici autori italiani: Giacomo Keison Bevilacqua.

In occasione del ritorno in fumetteria di Attica, il “manga” realizzato per Sergio Bonelli Editore disponibile in versione completa con cofanetto, Giacomo Keison Bevilacqua ci racconterà i retroscena di questo singolare progetto editoriale, dei suoi progetti futuri e del suo Bevilacqua-verse oramai in piena espansione!

Modera Domenico Bottalico, interviene Manuel Enrico.

CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori è uno spazio mensile in cui scrittori e disegnatori del panorama nazionale ed internazionale saranno ospiti del canale Twitch di CulturaPOP per raccontare retroscena, aneddoti e curiosità sulla lavorazione dietro i volumi e gli albi a fumetti che arrivano in libreria e fumetteria.

Giacomo Keison Bevilacqua

Giacomo Keison Bevilacqua esordisce nel 2006 per Eura Editoriale, disegnando il numero 22 del mensile a fumetti Detective Dante curato da Lorenzo Bartoli e Roberto Recchioni. Successivamente lavora alla serie John Doe, pubblicata sulla rivista Skorpio, e alla realizzazione di varie storie brevi pubblicate su Lanciostory, ad esempio Easter, una miniserie creata da lui e Bartoli.

Nel 2008 crea le prime strisce di A Panda piace, sua opera di maggior successo, inizialmente pubblicate esclusivamente sul suo blog e successivamente raccolte in volumi cartacei a cura di Edizioni BD, Panini Comics e Feltrinelli Comics.

Nel 2012 pubblica Metamorphosis, una miniserie in tre numeri scritta e disegnata da lui con l’Editoriale Aurea. Nel 2013 Bevilacqua entra nella scuderia della Panini Comics ed esordisce con l’omnibus di Metamorphosis, e con Il primo grande libro di A Panda piace.

Nel 2016 pubblica con BAO Publishing il suo primo graphic novel “Il suono del mondo a memoria”. Nello stesso anno ha iniziato anche la collaborazione con la Sergio Bonelli Editore con altre due storie interamente scritte, disegnate e colorate da lui: Lavennder, uscita a luglio 2017 per la collana Le Storie e poi, di nuovo, a novembre dello stesso anno in tutte le librerie in formato deluxe, la seconda, come volumetto speciale di Dylan Dog dedicato a Groucho, uscito nella raccolta Grouchomicon.

Tra novembre 2019 e aprile 2020 pubblica la prima edizione di Attica per Sergio Bonelli Editore, una serie autoconclusiva in 6 volumi ispirata nello stile e nel formato ai manga giapponesi, pensata per il circuito delle fumetterie.

A proposito di Attica:

VINCITRICE DEL LUCCA AWARD 2020 come MIGLIOR SERIE DELL’ANNO. Pensata da Giacomo Bevilacqua, autore di A panda piace e varie graphic novel, come una miniserie manga, per temi, formato e moduli narrativi, Attica viene ora raccolta in un box che contiene tutti i 6 numeri che la compongono, dopo essere stata distribuita nei mesi scorsi nel solo canale delle fumetterie con un ottimo riscontro di vendite, Attica, circondata da impenetrabili mura, è considerata la città più bella e moderna del XXI secolo. Ambita meta turistica e speranza di una vita migliore per migliaia di persone, Attica è in realtà una grande bugia. Per questo, cinque ragazzi dagli strani poteri si uniranno loro malgrado per compiere un’impresa folle: radere al suolo le mura della città più bella del mondo e metterla a ferro e fuoco, cercando di non farsi ammazzare. O di non ammazzarsi a vicenda…

L’appuntamento con CulturaPOP presenta: il fumetto e i suoi autori – Giacomo Keison Bevilacqua è per domani 10 dicembre dalle 21 sul canale Twitch di Cutura POP!.