Cyberpunk RED Jumpstart Kit, versione digitale, gioco immediato!

Da alcuni giorni, il Jumpstart Kit di Cyberpunk RED in versione italiana è acquistabile in prevendita, con consegna immediata della versione digitale. La scatola è la versione introduttiva della nuova edizione di Cyberpunk, uscita in inglese nell’estate del 2019, e tradotta in italiano da NEED GAMES, con data prevista di uscita (per il prodotto fisico completo) intorno alla fine di maggio. Data la situazione difficile di natura sanitaria in cui l’Italia (così come il resto del mondo) si trova, NEED GAMES e Asmodee Italia hanno deciso di fornire in anteprima la versione digitale della scatola a chi pre-acquistasse il prodotto. Questa iniziativa, così come le numerose altre a supporto dei giocatori e delle attività commerciali in questo periodo, è sicuramente molto ben accetta da quest’ultime, e speriamo che possa essere apprezzata anche dai giocatori.

Vediamo insieme da che cosa è composto questo kit digitale della nuova edizione di Cyberpunk RED in italiano!

Regolamento

Il libro dedicato al regolamento risulta essere uno dei due cuori pulsanti del prodotto: 44 pagine di introduzione allo stile di gioco di Cyberpunk RED e al gioco di ruolo, e comprensivo di tutto quello che serve ad un nuovo giocatore per organizzare o partecipare ad una partita. Come nelle edizioni precedenti, i punti fondamentali sono i tre pilastri del gioco, ovvero:

Lo Stile Conta Più della Sostanza : Non importa quanto si è bravi in qualcosa, basta sembrarlo.

: Non importa quanto si è bravi in qualcosa, basta sembrarlo. L’Atteggiamento È Tutto : Se pensi pericoloso, appari pericoloso. Se pensi debole, sembri debole.

: Se pensi pericoloso, appari pericoloso. Se pensi debole, sembri debole. Vivi Sul Filo del Rasoio: questo è il sistema di vita di chi è disposto a rischiare. Denaro, reputazione e persino la vita, tutto si mette in gioco per un colpo o un’ideale. Non si gioca in difesa, ma ci si scaglia a testa bassa contro il pericolo!

Il manuale introduttivo comprende sei classi (le altre arriveranno nel manuale completo), le regole generali del sistema di gioco, le regole introduttive dei Netrunner e l’immancabile capitolo sul combattimento, la Sfida del Giovedì Sera (Thursday Night Throwdown in lingua originale). Non sono presenti in questo volume introduttivo delle regole speciali delle singole classi presenti nelle precedenti edizioni. Molto probabilmente saranno integrate, insieme alle classi mancanti, nel manuale di gioco completo.

Ambientazione

Il secondo elemento fondamentale del prodotto è il volume da più di cinquanta pagine dedicato al mondo di Cyberpunk RED.

Questo secondo file prevede un riassunto della storia precedente e attuale, compresa la parte relativa alla nuclearizzazione di Night City e il conseguente cataclisma che riempì l’atmosfera di particelle che portarono a cieli rosso sangue (che negli anni a seguire diventarono “solo” albe e tramonti particolarmente cremisi). La narrazione della storia si appoggia ad un elenco cronologico di avvenimenti dai primi anni novanta fino al 2045. Viene poi presentata Night City 2.0, così come tutti i riferimenti e suggerimenti utili per condurre un’avventura con questa ambientazione e questo stile di gioco. Il file termina con un’avventura introduttiva e alcuni spunti per altre trame e contesti di gioco.

Riferimenti Rapidi

A corredo dei due manuali principali troviamo un piccolo file di 4 pagine che riassume l’intero regolamento base del Jumpstart, ed è comprensivo delle schede relative ad alcuni incontri e al Netrunning. Attenzione, non si tratta di un quickstart, cioè una guida introduttiva e autonoma. Senza aver letto il regolamento, la consultazione non è delle più semplici, ma durante una sessione è sicuramente questo il file da tenere a portata di click. Una sorta di recap delle informazioni più importanti ed utili da avare sempre sotto mano per le eventuali consultazioni durante una partita.

Mappe

Sempre all’interno del “Cyberpunk RED Jumpstart Kit” troviamo quattro mappe in buona risoluzione, che con un minimo di olio di gomito possono essere utilizzate su VTT o qualsiasi piattaforma di gioco online per gestire scontri a fuoco e scene d’azione. Le mappe rappresentano un’area urbana, una sterrata extraurbana, un piano di aree uffici e un pub / bar. Una volta stampate e messe sul tavolo saranno un sicuro valore aggiunto a qualsiasi sessione di gioco e sono funzionali a quanto troverete all’interno dei manuali e negli spunti di gioco che vengono proposti nelle loro pagine.

Fustelle

Il Jumpstart Kit fisico di Cyberpunk RED comprende delle fustelle con sagome di cartoncino di personaggi e veicoli, comprensivi di basette di plastica per essere posizionate su una mappa. Ottimo accessorio nel prodotto fisico che in quello digitale ovviamente richiederanno di avere a disposizione una stampante a colori per essere utilizzate in una sessione di gioco. Un elemento sempre comodo anche nel caso un domani si rovinino le eventuali pedine che avrete se acquisterete la versione fisica del gioco ed abbiate la necessità di riprodurle.

Personaggi

Il file prevede sei personaggi, ognuno dei quali caratterizzato da una scheda due pagine comprendente il Background (sia della classe che del personaggio), e la scheda vera e propria con caratteristiche e dettagli. Ricordiamo che questo prodotto è volutamente un kit introduttivo, quindi i personaggi sono abbastanza stereotipati (Rocker, Fixer, Solitario, Nomade, Netrunner, Tecnico) in modo da poter essere usati facilmente e rapidamente per presentare l’ambientazione e lo stile particolare di questo titolo. La parte dei personaggi relativa alla classe è particolarmente utile a questo proposito.

Conclusione

Il Jumpstart Kit di Cyberpunk RED in italiano. nella sua versione digitale, si è dimostrato un prodotto più che valido che può essere giocato senza alcun problema e consente a chi non conosce il genere Cyberpunk di addentrarsi in una ambientazione davvero appassionante con una spesa e impegno ridotto. Il prodotto si rivolge sia agli “esperti” del genere che vogliono prendere confidenza con le meccaniche di gioco proposte in Cyberpunk RED sia per i neofiti che con un acquisto mirato e contenuto possono valutare la qualità di ambientazione e meccaniche per essere poi più sicuri nel mettere mano al portafogli per portarsi a casa il gioco completo alla sua uscita.