Arriva il Cyberpunk Red Jumpstart Kit in italiano con Need Games!

Need Games! annuncia la messa in produzione di Cyberpunk Red Jumpstart Kit in italiano; prodotto che sarà rilasciato durante il 2020

Arriva Cyberpunk Red Jumpstart Kit in italiano. È di queste ore l’annuncio da parte di Need Games!, sulla sua pagina Facebook, della localizzazione in lingua italiana di Cyberpunk Red Jumpstart Kit

Lanciato da R. Talsorian Games in occasione dell’edizione 2019 della Gen Con, Cyberpunk Red Jumpstart Kit è un set contenente il regolamento semplificato e della quarta edizione del celeberrimo gioco di ruolo carta e penna Cyberpunk, maggiormente noto per la sua seconda edizione: Cyberpunk 2020.

Nell’attesa della versione di Cyberpunk Red Jumpstart Kit in italiano da parte di Need games! il prodotto è disponibile al momento solo in lingua inglese, sia su supporto cartaceo sia digitale.

Cyberpunk Red Jumpstart Kit offre uno scorcio di quella che sarà la quarta edizione di questo brand che ha fatto la storia del gioco di ruolo. Al momento, è l’unico modo per poter mettere le mani sul futuro distopico di Cyberpunk, poiché il manuale base di Cyberpunk Red, citando direttamente ciò che compare sul sito della Talsorian, “verrà rilasciato quando sarà pronto”.

La scatola di Cyberpunk Red Jumpstart Kit in lingua inglese contiene:

Il Rule Book , un volumetto di quarantaquattro pagine contenente il regolamento semplificato di Cyberpunk Red.

, un volumetto di contenente il di Il World Book , un volumetto di cinquantuno pagine contenente le informazioni essenziali sull’ ambientazione di Cyberpunk Red , oltre a una serie di consigli per il master , un’ avventura già pronta e una serie di spunti per costruire altre avventure.

, un volumetto di contenente le informazioni essenziali sull’ di , oltre a una serie di , un’ già pronta e una serie di spunti per costruire altre avventure. Sei personaggi pre-generati e personalizzabili.

e personalizzabili. Due schede di riferimento.

Quattro mappe quadrettate e due pagine di sagome da usare sulle mappe.

quadrettate e due pagine di sagome da usare sulle mappe. Un set di dadi a tema Cyberpunk (due dadi da dieci e quattro dadi da sei).

Need Games! non ha ancora fornito una data di rilascio ufficiale per la versione in italiano di questo attesissimo prodotto ne il contenuto finale della scatola, limitandosi a indicare, in risposta a un commento di un utente, “data da definirsi 2020”.

Per ingannare l’attesa e conoscere più in profondità il mondo di Cyberpunk Red, vi consigliamo di dare una lettura allo speciale in due parti che abbiamo dedicato al ritorno del brand Cyberpunk: Parte 1: la storia editroriale; Parte 2: la recensione.