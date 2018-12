Da K-Swiss scarpe per giocare in tutta comodità

K-Swiss Inc. produrrà una linea di sneakers disegnate per le competizioni di videogiochi, un altro tentativo da parte di marchi sportivi di capitalizzare sul fiorente mercato degli sport.

Le nuove scarpe, per le quali è previsto un prezzo di vendita di per $ 110, saranno marchiate con il logo di Immortals, un’organizzazione di e-sport che mette in campo squadre per Overwatch e Counter-Strike: Global Offensive e che vede tra i suoi investitori veterani come il tech executive Meg Whitman, la famiglia Milken e la Lions Gate Entertainment Corp.

K-Swiss,inoltre, ha annunciato che sta sviluppando una versione “ad alte performance” della sneakers, soprannominata Grandmaster, che dovrebbe essere in vendita per la metà dell’anno prossimo.

Perché un giocatore, fermo seduto davanti a un monitor, dovrebbe avere bisogno di calzature ad alte prestazioni? A quanto pare, il modello Grandmaster permetterà di togliersi le scarpe velocemente senza l’uso delle mani. Questo dovrebbe aiutare ad alzare il livello di comfort durante partite particolarmente lunghe.

Gli e-sports, in cui videogiocatori professionisti competono tra loro davanti ad un pubblico sia dal vivo che online, sono una delle nicchie in più rapida crescita nel settore dell’intrattenimento. Negli ultimi anni, i principali produttori di videogiochi hanno cercato di imitare gli sport professionistici tradizionali introducendo nuovi franchising, stringendo accordi con i media per i diritti e sviluppando merchandise specifici per ogni squadra.