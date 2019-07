Dairugger XV – GX-88 di Tamashii Nations

Dairugger XV è una degli ultimi annunci prossimamente in uscita per la linea Soul of Choking di Tamashii Nations.

Tamashii Nations ha aperto i preordini per un nuovo robot, curato nei minimi dettagli, appartenente alla linea S.O.C. ( soul of chogocking ), il modello in questione è il gx-88 è tratto dal cartone animato Armored Fleet Dairugger XV!.



Queste figure sono realizzate per buona parte in metallo con alcuni elementi di plastica per bilanciare meglio il robot nelle sue pose dinamiche, si tratta di un robot componibile come potete notare dalle foto. Curato nel minimo dettaglio per far si che sembri un pezzo unico, Dairugger XV sarà composto da 15 veicoli chiamati Rugger, che si possono distinguere tra mezzi di aria, terra e acqua che una volta uniti tutti assieme creano il potentissimo robot.

Dairugger XV sarà alto 29 cm circa, completamente snodato e pieno di accessori di ricambio tra cui mani e varie armi, in più troveremo uno stand espositivo per poter fissare tutte le armi presenti nella confezione con il nome doppio del robot in base è come stato adattato nel mondo nella serie anime.

Armored Fleet Dairugger XV è una serie anime di tipo mecha, mandata in onda per la prima volta in Giappone tra il 1982 ed il 1983. Negli Stati Uniti ha subito pesanti modifiche per diventare parte della serie Voltron, nella sua seconda stagione; vari spezzoni di episodi sono stati inoltre inseriti e adattati a Golion (che in nessun modo è collegato ad esso). Prodotta da Toei Animation è trasmessa su TV Tokyo in 52 episodi.

Il costo di questa figure sarà di 38.500 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 435.00 Euro ) e uscirà nel mese di ottobre in Giappone, mentre nel nostro paese dovrebbe arrivare nel mese di Dicembre 2019 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.