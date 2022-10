Grande colpo internazionale messo a segno dalla promotion italiana di Wrestling Squash a Jobber. Joey Janela, ex stella della AEW, debutterà al prossimo show in programma il 22 ottobre a Cesate (MI), Year One – Blast Burn. Una serata in cui avrà luogo un torneo a otto uomini valido per incoronare il primo SAJ Openweight Champion. Janela affronterà la stella del panorama nostrano Eron Sky in un incontro che promette scintille.

Joey Janela debutterà in Italia

Joey Janela è stato sotto contratto con la All Elite Wrestling dal 2019 al 1 maggio di quest’anno. Tra i suoi match più importanti vanno annoverati quello contro Jon Moxley a Fyter Fest e contro Kenny Omega in una puntata di Dark. Dopo aver finito i suoi impegni contrattuali con la Compagnia di Tony Khan, Janela è tornato in GCW e nella promotion giapponese DDT: in entrambi i casi ha vinto l’Extreme Championship, facendosi notare per i suoi momenti al limite della follia. Nei giorni scorsi il wrestler ha aggiunto un altro titolo al suo palmares: il Vanguardia Extraordinary Championship, vinto in Messico.

ICYMI Joey Janela captured the VANGUARDIA Championship last nite in Pachuca, MX to add another belt to his collection… This event will air on @FiteTV! Joey is now a Champion in 3 countries: GCW Extreme Champion

DDT Extreme Champion

Vanguardia Extraordinary Champion pic.twitter.com/LSfgZn8a0p — GameChangerWrestling (@GCWrestling_) October 15, 2022

Nel primo round del torneo i fan potranno assistere anche ai seguenti match: Spencer contro Man Like Deseriss, Tony Deppen contro El G, Adriano contro Lupo. In programma anche Max Peach contro Kidd Bandit e Merak contro Sebastian De Witt. Grande attesa per il ritorno in tag dei BBB, ovvero Mirko Mori e Nico Inverardi, che affronteranno Callum Newman e JJ Gale. All’evento avrebbero dovuto prendere parte anche Francesco Akira, che ha dovuto rinunciare a causa di impegni con la New Japan Pro Wrestling, e Wild Boar, purtroppo infortunato.

Dove vedere l’evento di SAJ

L’evento avrà luogo alle ore 19 presso lo Sporting Cesate di Cesate, in Via Dante Alighieri, 72. I biglietti dello show sono ancora in vendita al seguente link.