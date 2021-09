Dalle Olimpiadi alla WWE: arriva il campione Gable Stevenson

Grande colpo mediatico per la Compagnia di Stamford. La WWE ha infatti annunciato di aver messo sotto contratto Gable Stevenson, medaglia d’oro olimpica e campione in carica della NCAA di Wrestling.

Gable è stato uno dei grandi protagonisti di Tokyo 2020, primeggiando nella categoria 125 kg della lotta libera. Classe 2000, il giovane atleta statunitense ha ottenuto anche l’oro ai campionati Panamericani di Città del Guatemala, sempre in questa stagione sportiva.

Nel primo contratto NIL della compagnia, Stevenson si unirà al roster della WWE mentre difenderà il suo titolo NCAA per l’Università del Minnesota. Queste le sue parole in merito al grande annuncio: “Il mio sogno da bambino si avvera… ho ufficialmente firmato con la WWE! Grazie per questa opportunità! Ora al lavoro”.

Childhood dream accomplished.. I have officially signed with the @WWE!!! Thank you for the opportunity!! LETS WORK 💪🏽 — Gable Steveson (@GableSteveson) September 9, 2021

Non è la prima volta che la WWE si trova ad avere tra le fila del suo roster una medaglia olimpica. Il pensiero va immediatamente all’Hall of Famer Kurt Angle che, dopo aver vinto l’oro alle competizioni del ’96, firmò per la Compagnia di Vince McMahon diventando una delle superstar più apprezzate di sempre.

Gable ha già avuto modo di incontrare il patron della WWE, elogiandone la grande disponibilità nei suoi confronti. Anche il fratello, Bobby Stevenson, è stato messo sotto contratto dalla Compagnia e si allenerà al Performance Center di NXT.

A SummerSlam, inoltre, il giovane atleta ha preso parte a un segmento con Tamyra Mensah-Stock, prima donna di colore a conquistare una medaglia d’oro nella categoria 68 KG.

Il futuro di Gable appare alquanto roseo nel mondo della WWE. E sono in molti a sognare un possibile scontro con Brock Lesnar, che rappresenterebbe un vero e proprio passaggio di consegne.

Vi ricordiamo che la programmazione settimanale della WWE è disponibile, con il commento in italiano di Franchini e Posa, sulla piattaforma Discovery+. PPV, documentari e altri contenuti speciali sono invece reperibili sul WWE Network.