Nel corso del Talking Dead che ha seguito il gran finale dello show Danai Gurira (interprete di Michonne) ha risposto ad alcune domande sullo spin off che vedrà lei e Andrew Lincoln (Rick Grimes) tornare come protagonisti: The Walking Dead: Rick & Michonne.

Le anticipazioni di Danai Gurira su The Walking Dead: Rick & Michonne

Ci sono storie e personaggi che sono destinati a vivere per sempre: è questo sembrerebbe il caso di Rick Grimes (interpretato da Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira). Ma se nel finale di The Walking Dead (di cui potete recuperare la raccolta a questo link Amazon) li abbiamo visti tornare questo non vuol dire che abbiano trovato la pace: li vedremo infatti in azione in The Walking Dead: Rick & Michonne. Opera dello showrunner Scott M. Gimple, la serie ci mostrerà cosa è successo a Rick nei sei anni in cui è scomparso e a Michonne durante la ricerca dell’uomo che ama.

L’opera è frutto di un duro lavoro, portato avanti da diverso tempo assieme ad altri membri della produzione. A tal proposito Gurira, durante il Talking Dead che ha seguito il gran finale, si è così espressa:

Gimple, io e Andrew e almeno un anno e mezzo che ci abbiamo lavorato sopra almeno un anno e mezzo, costruendo una storia e cercando di capire come completare la storia di Rick e Michonne. Vi abbiamo dato un assaggio di ciò che accade agli inizi e un indizio di quello che verrà in futuro.

Allo stato attuale la trama dello spin off è coperta dal più totale riserbo, la sinossi di AMC lo presenta come

Un’epica storia d’amore di due personaggi cambiati da un mondo cambiato. Tenuti separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono gettati in un altro mondo, nato da una guerra contro i morti… E, in definitiva, da una guerra contro i vivi. Riusciranno, in un luogo e in una situazione mai visti, a ritrovarsi e a ritrovare le persone che erano? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Divisi possono ancora dirsi ? o scopriranno che anche loro sono dei morti che camminano?

Gurira, che in questo progetto ha partecipato anche negli inediti panni di sceneggiatrice e produttrice esecutiva ha poi continuati dicendo:

È stato un carico di lavoro enorme, ma sono davvero entusiasta. Credo che verrà fuori qualcosa di veramente fantastico, e che la gente lo amerà.

Nell’universo di The Walking Dead sono più di sei anni da quando Rick Grimes è stato portato via in elicottero dalla Civica Repubblica di Philadelphia, e nel mentre Michonne è tornata ad essere la guerriera solitaria armata di katana che avevamo conosciuto alla sua prima apparizione nello show con una missione da compiere: riportare Rick a casa.

Come i due personaggi siano cambiati e cosa abbiano affrontato nella loro lunga assenza lo scopriremo tra non molto: AMC e AMC+ trasmetteranno in anteprima sei episodi della prima stagione di The Walking Dead: Rick & Michonne a fine 2023.