Dopo la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home e la più massiccia presenza all’interno di She-Hulk: Attorney at Law, Daredevil è uno dei personaggi del Marvel Cinematic Universe più attenzionati dai fan del franchise. Dopo che la sua precedente declinazione seriale si è conclusa malamente, con la chiusura della serie nata durante il periodo di collaborazione tra Marvel e Netflix, il destino del Diavolo Custode sembrava segnato, ma il ritorno di Charlie Cox nei panni prima di Matt Murdock e poi del suo alter ego supereoico ha riacceso l’entusiasmo degli appassionati del mondo supereroico marveliano. L’annuncio della serie dedicata al supereroe cieco di Hell’s Kitchen, Daredevil: Born Again, è stata accolta con particolare felicità dai fan del Cornetto, memori di come questo titolo ricordi una delle run fumettistiche più amate del personaggio. A dare ulteriore appeal a questa futura produzione dei Marvel Studios è la conferma di Charlie Cox che l’elemento legal sarà fondamentale per Daredevil: Born Again diversificandolo dal Daredevil di Netflix.

Charlie Cox svela un dettaglio per cui Daredevil: Born Again sarà differente dalla serie Netflix

Ad oggi, le poche apparizioni di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe lo hanno visto nei panni di legale solo nel breve passaggio in Spider-Man: No Way Home e durante la sua prima apparizione in She-Hulk: Attorney at Law, dove si è rivelato un degno avversario per Jennifer Walters. Parlando con GQ, Charlie Cox ha confessato di sperare più tempo possibile nel ruolo di avvocato nella futura serie:

Credo che anche per via del numero di episodi su cui abbiamo lavorato, ci sarà una decisa influenza delle questioni da corte di giustizia, con un Matt Murdock avvocato durante la nuova serie. Per questo mi sono concentrato molto sulle ricerche in questo ambito del personaggio e sulla sua vita. Era un’area su cui non ci eravamo soffermati con particolare attenzione in precedenza.

Per sua stessa ammissione, Cox non ha approfondito l’aspetto di avvocato di Daredevil, che anche durante la serie dell’era Netflix non era stato valorizzato a dovere.

Foto: She-Hulk Disney MCU

Con la possibilità di raccontare un complesso arco narrativo tramite Daredevil: Born Again, serie che ad oggi viene presentata come la più lunga delle produzioni seriali dei Marvel Studios, Cox ha quindi dovuto andare oltre questo limite:

Al momento, ho fatto solamente il cameo in Spider-Man: No Way Home e l’episodio di She-Hulk: Attorney at Law, che erano su toni completamente differenti dalle precedenti cose fatte. Quindi ora sta affrontando un procedimento di preparazione per il prossimo anno, quando inizieremo a girare la serie: ho ricominciato a leggere i fumetti dall’inizio alla fine, e sto iniziando a tornare in forma per quel tipo di ruolo

Un annuncio incoraggiante, ma che è seguito dalla confessione che Cox non sa ancora quale sarà la schedule precisa per la lavorazione di Daredevil: Born Again:

Non ho ancora una data precisa per l’inizio delle riprese, ma credo di tratterà del primo quadrimestre dell’anno, potrei azzardare tra febbraio e marzo.

