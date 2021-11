Data di uscita e primo trailer italiano di DC League of Super-Pets

Nella tarda serata di ieri Warner Bros. Italia ha confermato la data di uscita e diffuso il primo trailer italiano di DC League of Super-Pets. Si tratta del film di animazione che avrà come protagonisti i simpatici aiutanti animali degli eroi DC capeggiati da Krypto il Super Cane. DC League of Super-Pets arriverà nelle sale italiane a maggio 2022 pressoché in contemporanea con gli Stati Uniti dove uscirà il 20 maggio.

Il primo trailer italiano di DC League of Super-Pets

Eccovi la sinossi ufficiale italiana:

In “DC League of Super-Pets”, gli insperabili migliori amici Krypto il Super Cane e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.In “DC League of Super-Pets”, gli insperabili migliori amici Krypto il Super Cane e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

E questo invece il primo trailer italiano di DC League of Super-Pets:

DC League of Super-pets è scritto e diretto da Jared Stern che lavorerà per Warner Bros. e Warner Animation Group insieme con Sam Levine nel ruolo di co-regista. Oltre a dare la voce a Krypto, Johnson fungerà da produttore utilizzando la sua società Seven Bucks Productions insieme a Dany Garcia e Hiram Garcia. Stern e Patricia Hicks saranno gli altri produttori del film insieme a John Requa, Glenn Ficarra e Nicholas Stoller nei panni di produttori esecutivi.

Il cast vocale originale del film è assolutamente stellare: ad affiancare Dwayne The Rock Johnson ci saranno, infatti, anche Kevin Hart, Keanu Reeves, John Krasinski, Kate MicKinnon, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne e Diego Luna e l’ultimo ad unirsi è John Krasinski che presterà la voce a Superman come possiamo ascoltare nel trailer in lingua originale:

Nonostante Krypto sia di recente apparso in Titans, show che si è spostato su HBO Max, quello in DC League of Super-Pets sarà a tutti gli effetti il primo ruolo da protagonista per l’eroe a quattro zampe dai tempi della serie animata degli anni 2000. Il suo debutto fumettistico risale ad Adventure Comics Vol. 1 #210 del 1955 mentre la Legion of Super-Pets, a cui è ispirato il film, debuttò in Adventure Comics Vol. 1 #293 del 1962 creata da Jerry Siegel, Curt Swan e George Klein.