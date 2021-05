Titans, annunciata la finestra di lancio della terza stagione

Ottime notizie per i fan di Titans, serie TV incentrata sul gruppo di eroi guidato da Dick Grayson (Brenton Thwaites). La terza stagione arriverà in esclusiva su HBO Max quest’estate, per la precisione ad agosto. Ad annunciarlo è stato proprio l’attore su Twitter, spiegando come le riprese siano attualmente in corso.

I nuovi episodi saranno ricchi di new entry, tra cui Red Hood, alter ego di Jason Todd, Barbara Gordon, Tim Drake e Spaventapasseri. Prodotta da Greg Berlanti, Geoff Johns e Akiva Goldsman, Titans ha debuttato nel 2018 per poi essere spostata su HBO Max assieme a Doom Patrol e alla serie animata di Harley Quinn. In Italia lo show è disponibile su Netflix.

A differenza delle produzioni televisive targate CW, la serie si è contraddistinta per momenti più dark e maturi. In Titans è comparso anche Bruce Wayne, interpretato dalla star di Game of Thrones Ian Glen.

La terza stagione di Titans debutterà ad agosto

I nuovi episodi saranno in tutto dieci (qui potete leggere i titoli ufficiali). Si partirà con “Barbara Gordon”, scritto da Richard Hatem & Geoff Johns. Dopo lo scoppiettante finale della seconda stagione, i fan hanno grande attesa per la terza.

Questa la sinossi ufficiale della serie: Dopo essersi messo in proprio, Dick Grayson, l’ex partner di Batman, incontra un gruppo di giovani eroi turbolenti che hanno il disperato bisogno di una guida.

Grande spazio sarà dato anche al personaggio di Starfire, interpretato da Anna Diop, che nel nuovo arco narrativo di Titans vestirà un costume nuovo di zecca e dovrà fare i conti con l’arrivo della sorella nonchè nemesi, Blackfire.

Per arrivare preparati alla terza stagione, potete recuperare le prime due su Netflix. Abbonarsi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, è facile seguendo questo link.