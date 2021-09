DC annuncia: Batgirls, Swamp Thing, World of Krypton e One-Star Squadron

DC ha annunciato 4 nuove serie che verranno pubblicate dall’editore a partire dal prossimo Dicembre 2021, insieme ai loro team creativi. Si tratta delle nuove testate Batgirls, Swamp Thing, World of Krypton e One-Star Squadron.

DC ha annunciato ben 4 nuove serie che verranno pubblicate dal prossimo Dicembre. Si tratta di Batgirls, testata di cui si parlava da qualche tempo, una serie Black Label su Swamp Thing, la miniserie World of Krypton e One-Star Squadron. Di seguito, tutti i dettagli sulle nuove testate.

Batgirls sarà scritta da Becky Cloonan e Michael Conrad (Wonder Woman) e disegnata da Jorge Corona (We are Robin). La serie avrà come protagoniste Cassandra Cain e Stephanie Brown, forti della loro amicizia nella lotta e della guida di Oracle/Barbara Gordon contro la criminalità di Gotham City. Il primo numero della serie uscirà il 14 Dicembre.

Lo sceneggiatore Robert Venditti (Green Lantern, The Surrogates) e il disegnatore Michael Avon Oeming (Powers), autore della serie che James Tynion IV pubblicherà presto su Substack, saranno gli autori di World of Krypton. Come da titolo, la miniserie di 6 numeri racconterà il passato di Krypton, pianeta d’origine di Superman, la cui unica speranza di salvezza, a patto che vi sia ancora, è rappresentata dagli studi di Jor-El. World of Krypton 1 uscirà il 7 Dicembre 2021.

Finalmente anche Swamp Thing godrà della propria serie per la linea Black Label, Swamp Thing Green Hell, scritta da Jeff Lemire e disegnata da Doug Mahnke. Raccontata in chiave horror, Green Hell racconterà di una Terra devastata, in cui gli ultimi umani rimasti stanno per ricevere il giudizio finale da parte del Parlamento degli Alberi, della Putrefazione e del Rosso, le tre parti fondamentali della natura. Per fermare la mostruosa creatura che questi hanno evocato, l’umanità può contare solo su Alec Holland e sui poteri di Swamp Thing… Peccato che Holland sia morto. Swamp Thing Green Hell esordirà in America il 28 Dicembre.

Infine, One-Star Squadron di Mark Russell e Steve Lieber presenterà un gruppo di eroi, guidati da Red Tornado, pronti ad aiutare chiunque si trovi in difficoltà o che inoltri una richiesta di soccorso sulla loro app, che si tratti di un’invasione aliena o di una festa di compleanno. Il primo numero della serie One-Star Squadron uscirà il 7 Dicembre.