DC: in arrivo Superman & The Authority di Grant Morrison

Un incredibile leak ha coinvolto DC pochi minuti fa. Su Amazon è infatti comparso, disponibile per il preordine, un volume intitolato Superman & The Authority firmato dal vulcanico Grant Morrison ai testi, dall’ottimo Mikel Janin alle matite e Jordie Bellaire ai colori.

Si parla di leak perché in realtà la serie non è mai stata annunciata e perché tecnicamente Grant Morrison non è più ufficialmente in forze alla DC.

Superman & The Authority – cosa sappiamo?

Superman & The Authority (il volume) è dato come in uscita a novembre negli Stati Uniti e fra le specifiche viene indicata una foliazione di 136 pagine. Gli insider parlano quindi di una miniserie se non addirittura di una raccolta di storie in appendice che dovrebbero comparire sulle attuali serie regolari Superman e Action Comics come quella dedicata a Midnighter (storico membro di The Authority) in procinto di partire proprio sulla storia Action Comics.

L’unico dato certo in questo momento è la copertina del volume:

Spicca ovviamente un Superman invecchiato e simile nel design a quello visto nelle serie dell’evento DC Future State mentre sugli schermi compaiono riconoscibilissimi Midnighter, Apollo, Enchantress, Manchester Black e Natasha Irons (nipote dell’eroe Steel). Mentre identificabili sono una cyborg che sembra riportare il simbolo di OMAC e quella che sembra essere una velocista almeno a giudicare dalla posa.

Probabile che i dettagli di questa serie o quanto meno dei contenuti di questo volume inizino a trapelare già dal prossimo mese. L’ipotesi più probabile è che le storie di questo volume siano collegate proprio a quelle di DC Future State sulla falsariga di quanto accadrà con Jason Todd/Red Hood in Future State: Red Hood in partenza a maggio negli Stati Uniti.

Rimaniamo in attesa.

A proposito di The Authority

The Authority fu creata dallo scrittore Warren Ellis e dal disegnatore Bryan Hitch nel 1999. Pubblicata dalla etichetta Wildstorm, presentava le avventure dell’omonimo gruppo di supereroi comprendente principalmente i personaggi creati dallo stesso Ellis in Stormwatch (altra serie Wildstorm), qui portati all’estremo in una versione più cupa e violenta. Il gruppo nasce dopo lo scioglimento di Stormwatch sostituito con una “forza di pace” al servizio del mondo intero, sebbene sotto il governo USA.

Ma la natura ribelle di molti suoi componenti segnerà il destino e le vicende del gruppo, indisciplinato e risoluto oltre ogni limite. Sono notevoli l’intensità della rappresentazione grafica della violenza e gli atteggiamenti intransigenti dei suoi protagonisti.